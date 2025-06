Los hinchas de Gimnasia festejaron el aniversario 138 en el Bosque

Gimnasia se encuentra atravesando una semana muy especial enmarcada en el cumpleaños 138 de la institución. Como cada 3 de junio, la misma comenzó con la clásica donación de sangre en el salón El Decano del Estadio Juan Carmelo Zerillo, escenario que en la jornada del domingo fue el epicentro de más festejos. Pese a la crisis institucional y deportiva que atraviesa el club, los triperos y tiperas disfrutaron de una jornada a pura alegría en 60 y 118.

El estadio del Bosque abrió sus jardines para que toda la familia del Lobo pueda disfrutar de una tarde muy especial. Desde las 11 horas y hasta pasadas las 17, miles de simpatizantes de Gimnasia llegaron a su amado estadio para festejar otro cumpleaños con diferentes actividades gratuitas.

Distintas filiales y agrupaciones se hicieron cargo de la organización con el visto bueno de la actual conducción del club.

Dos de los lugares más concurridos fue el museo que estuvo abierto hasta las 14 horas, junto con la famosa “zona mixta”, la cual suelen atravesar los protagonistas del primer equipo en cada compromiso. Como no podía ser de otra manera, se realizó el guiso popular como plato principal.

Además hubo foodtrucks, bandas en vivo que acompañaron en todo momento, espacio de niñeces con kermés y shows, junto con diferentes stands a cargo de las distintas disciplinas del club y hasta una “flash tatto day”.

Gastón, socio del barrio La Loma, charló con diario Hoy: “el hincha de Gimnasia es especial por esto. No importa si el equipo está peleando campeonatos o en caída libre como viene ocurriendo, el hincha de Gimnasia viene a festejar igual en familia. No me gustó la llegada de Orfila, pero ya está, ahora hay que confiar y acompañar”.

El Lobo se prepara para la semana más dura de la pretemporada

Tras gozar del fin de semana libre, los jugadores de Gimnasia quedaron concentrados en Estancia Chica para afrontar la semana más exigente de la preparación de cara al segundo semestre. Los entrenamientos serán en doble y triple turno. El primer amistoso está proyectado para el fin de semana del 20 de junio, mientras el cuerpo técnico encabezado por Alejandro Orfila analiza más rivales y también trabaja en el mercado de pases con la CD.

Durante la quinta semana de pretemporada se continuará con cargas físicas bajas, porque la intención es realizar el segundo amistoso entre el martes 24 y el miércoles 25 de junio. De no mediar imprevistos, el sábado 28 se realizaría la tercera prueba futbolística.