En los metros finales Cuchcabal quebró a la favorita Tarde Libre

Por GALOPÓN

Arrancó el mes de febrero a todo galope en el teatro del turf del barrio Hipódromo con 11 actos en la cartelera. El cotejo central de la tarde fue el Especial Vit Reina (1.200 mts.) y en forma ajustada -pero con autoridad- logró imponerse Cuchcabal, dejando en el camino a la favorita Tarde Libre que había realizado el gasto de la carrera desde el vamos; en tanto Letra Chica se quedaba con la tercera chapa del marcador.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupó el quinto turno en la grilla de la programación y contó con tan solo siete competidoras, al dejar en blanco el compromiso Traviesa Fiel y Abanillera. El cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Tarde Libre, con un sport de $2.35 sobre la chance de Cuchcabal ($3.00) y entre ambas se “devoraron” la pizarra. Trasladado el pleito a la pista, el triunfo fue para Cuchcabal, conducida eficazmente por el jockey Eduardo Ortega Pavón, que embaló en la recta a su conducida pasando de largo en el final a Tarde Libre, que intentaba venirse de un viaje.

Ni bien se abrieron las gateras en buen momento para todas las competidoras, Carbonara Song asomó el hocico de ventaja sobre Letra Chica, Take For You y Tarde Libre pero al formalizarse la competencia arrancó como un balazo Take For You y pasó a enseñar el camino con el pescuezo de ventaja sobre la favorita mientras a similar margen corría Carbonara Song, escalonándose luego Cuchcabal, Letra Chica y Ronsidyna, con Armerina, cerrando el lote.

En ese orden completaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse al codo de la calle 41 ya Tarde Libre había pasado a comandar el lote con medio cuerpo de luz sobre Carbonara Song, distanciándose ambas de Take For You y Cuchcabal que corrían en línea, dos cuerpos detrás, completando la formación Ronsidyna, Letra Chica y Armerina.

En la mitad de la elipse continuaba mandando Tarde Libre seguida de Carbonara Song y comenzaban a crecer las acciones de Cuchcabal que avanzaba por adentro y de esa forma pisaron la recta con la favorita dando cuenta de Carbonara Song pero abriéndose a media cancha, dejando la puertita abierta para que Cuchcabal corriera de firme por los palos y pocos metros más fuera a plantearle lucha para liquidarla en la cuadra final, cruzando el disco con tres cuartos de cuerpo de diferencia, en tanto la tercera chapa –de atropellada- fue para Letra Chica.

La defensora del stud “Trigueña” se movió en 24s.46/100 para los primeros 400 metros y 46s.87/100 para los 800 mts. hasta completar 1m.11s.85/100 para los 1.200 metros de recorrido de pista normal.