En un caso inédito, se correrá el Dardo Rocha sin público

Por Galopón

Hay carreras y carreras, pero el Gran Premio Dardo Rocha (G I-2.400 mts.) no es un cotejo cualquiera. Es el más importante de la ciudad de las diagonales. Es la carrera “soñada”, la más esperada del año. Ese día, el Hipódromo se viste de fiesta porque es la fecha que el platense, inevitablemente, no se quiere perder. Es parte del festejo de un nuevo aniversario de la ciudad.

Pocos platenses se quieren perder el final de la carrera más importante del turf local, porque el Rocha –así, a secas– es otra cosa. El Rocha es la gente; los que nunca van al Hipódromo y los habitués de toda la vida. Es el punto de encuentro y reencuentro. Son esos 300 o 400 pesos apostados una vez por año a las patas de un caballo para palpitar si gana, aunque no distingan a un zaino de un alazán o de un tordillo. Lamentablemente, este jueves 19 nada de eso ocurrirá, ya que se correrá sin público. Será un hecho inédito e histórico porque nunca ocurrió algo así.

Son 24 cuadras desde las gateras al disco, que se corre con las pulsaciones “a mil” y que en la raya, las mieles de la gloria son solo para uno.

El Rocha se vive de una sola manera: con la pasión tan folclórica del burrero, inexplicable para el que no conoce el “paño”. Con tribunas colmadas, en un contexto sin pandemia. Donde el turfman de ley, ese que mantiene encendido el fuego sagrado durante todo el año, se siente incómodo ante los “visitantes de un día”; ve invadida su quintita de asistencia perfecta –con lluvia o con el sol– por esos platenses “vestidos de ocasión”: neófitos, profanos o simples debutantes en estas lides pasticheras.

Y también es el momento en que el viejo “catequista” se pregunta: ¿qué sabrán estos “logis” de un final “tête a tête”, de taco y lonja? ¿Qué sabrán de esta pasión no escrita en ningún tratado de lógica?

Cómo hacerles entender esa sensación de quedar sin respiración, del aire que se entrecorta y del corazón saliendo del pecho que se siente con ese alarido que brota de las tribunas de: ¡Lar-ga-rooooon! Esas tres sílabas que cruzan todo el Bosque hecho un solo grito cuando se abren las gateras.

Esto es el Rocha, dos minutos y medio y algunas “moneditas”, donde cada uno se adueña del caballo que apostó y más allá de lo que pague ansía verlo ganador para jactarse por su buena elección y gritar: “¡Ganó el mío!”.

Hay actividad hoy en La Plata

En la antesala a una nueva edición del Gran Premio Dardo Rocha, hoy habrá otra reunión en el Hipódromo de la ciudad. A continuación, los principales candidatos para la jornada de hoy.

1ª.) LA FRONTY’S (9) KATE MOST (12) USAINA (10)

2ª.) KUTXABANK (7) IMPROVEDS FEMME (1) ESPARTANA SAM (13)

3ª.) BOCA BALMY (3) SEÑOR DE KALL (2) NOUNOU DREAM (8)

4ª.) LEAPING LORD (1) EL LICHA (11) ANIMADO SONG (3) LADO SUREÑO (2)

5ª.) TURISTA (2) RATISBONA (7) IRISH CREAM BAIL (12)

6ª.) STONE BRIGHT (1) IPNOSI (4) EL DUPLICADO (6)

7ª.) URBAN LADY (10) TREMENDA SKY (7) XENEIZE (2)

8ª.) CAYLA (10) AQUAMAKER (4) PALOMITA DE MAIZ (7) STAR RAIN (10)

9ª.) PIPA DE AGUA (7) ANGTONIA (6) EMMA DORA (3)

10ª.) HOUELLEBECQ (1) EDUCADO SOY (5) LINGOTE DE ROMA (11)

11ª.) PORTMALT (2) LAST INDIGO (1) CINEMA SHOW (9) QUE OPORTUNIDAD (8)

12ª.) GROUP VALADIER (3) PROBLEMATICO (11) INYECTADO (1)

13ª.) CRECER VOLANDO (5) BORRANCHIN CARSON’S (9) BISCARA (6)

14ª.) CHEROKEE BEST (11) SENORA LIZ (13) ROCICLER (10) TUS CARICIAS (1)