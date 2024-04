En una tarde gris, San Carlos no tuvo color y cayó ante el Águila

Villa San Carlos no tuvo la mejor actuación en la tarde del sábado, donde perdió por 1-0 frente a Fénix, con el gol de Emanuel Castañeda. El equipo dirigido técnicamente por Lucas Licht no jugó de buena forma, aunque tuvo situaciones como para poder quedarse con un empate, en un sábado adverso.

Consumada la fecha 12 del torneo Apertura de la Primera B Metropolitana para el Villero, deja un sabor muy negativo, ya que el elenco de Berisso suma cuatro partidos sin ganar, al tiempo que también sufre la imposibilidad de contar con su gente, ya que el estadio Gennacio Sálice fue sancionado por los incidentes con Los Andes hace dos semanas.

Con respecto al encuentro en Merlo frente a Midland, el Bochi y su grupo de trabajo decidió hacer una rotación en la alineación titular, por lo que Agustín Celentano, Ángel Acosta, Francisco Cairo y Leonardo Zabala tuvieron la posibilidad de iniciar el juego, en una jornada que será inolvidable para Celentano y Zabala, ya que tuvieron su debut jugando con la casaca del Celeste.

El desarrollo de la primera parte fue muy chata, con el Villero buscando los caminos para lastimar, pero sin claridad en ofensiva. La visita intentó de contra, pero no pudo encontrarse con el arquero Juan Ignacio Cautela. No hubo prácticamente chances de gol, aunque hubo una aproximación interesante con una buena corajeada de Octavio Padovani, que asistió a Francisco Cairo, pero Pancho no pudo convertir.

Ya en el complemento, la historia comenzó muy movida. Una mala respuesta de Cautela, que dejó corto un rebote, hizo que un defensor busque despejar, pero allí apareció Castañeda, de arremetida, para romper el cero en Berisso.

Alexis Alegre, Bruno Mariani y Pablo Miranda tuvieron situaciones como para poder convertir, la del Pájaro la más clara, pero desgraciadamente fue derrota para San Carlos. La próxima semana, el domingo, visitará a Argentino de Quilmes, en un duro compromiso.