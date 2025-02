Enojo en el mundo Gimnasia por el arbitraje en Avellaneda

No fue el mejor debut para Fernando Zaniratto. En el inicio de su interinato, Gimnasia cayó 2-0 ante Independiente en Avellaneda con un polémico penal. El Rojo se jugaba mucho ante el Lobo ya que, sin ir más lejos, el triunfo lo dejaba puntero en su zona en la continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El local se puso en ventaja rápidamente a los 10 minutos con gol de Gabriel Ávalos desde los doce pasos, pero la polémica quedó instalada .

Y es que Pablo Echavarría sancionó la pena máxima luego de que Millán tirara un centro y la pelota rebotara en el brazo de Suso. No hay dudas de que la pelota haya pegado en la extremidad del ex-Platense, pero la realidad es que todo el Lobo reclamó la sanción del árbitro ya que el defensor tenía la mano pegada al cuerpo.

Lo cierto es que esta es una jugada de interpretación, aunque hay argumentos más que justificados para no sancionar ese penal ya que, además de que el jugador de Gimnasia tenía su brazo en una posición natural, la corta distancia que hubo entre la ejecución de la pelota y Suso tampoco permitían que el zaguero pudiera correr la mano. De todos modos, y a pesar de las quejas, Juan Del Fueyo, juez encargado del VAR, no consideró que la decisión del juez sea un error manifiesto por lo que no lo llamó para revisar la jugada, avalando así la sanción de Echavarría. Esta situación generó mucha molestia en la dirigencia tripera, que llegó al Estadio Libertadores de América encabezada por Mariano Cowen.