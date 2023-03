“Es una alegría que todavía dura y es hermosa”

Mañana por la noche no será un partido amistoso más para la Selección Argentina, porque todos los focos y los flashes estarán puestos por fuera del campo de juego. Sin importar el rival de poca categoría o que no se juega por los puntos, el clima por el partido de la Albiceleste contra Panamá es de Copa del Mundo y esto se debe a que será la primera presencia en este suelo para los ganadores del Mundial Catar 2022, que serán recibidos por el amor infinito del pueblo argentino.

Con respecto a lo que sucederá contra el equipo centroamericano, el DT de Argentina comentó: “El partido con Panamá se encara de la misma manera que se encaran como el último que fue con Francia. Quien tenga que salir a la cancha sabe que está jugando con la Selección Argentina y saldrá a hacer su trabajo. Se asimila de la mejor manera posible y los jugadores están contentos de ver a la gente feliz. Por ser campeones del mundo no podemos hacer lo que queramos”.

Sobre los festejos y la alegría que viven los argentinos desde diciembre, el comandante de la Scaloneta expresó: “Siento una alegría enorme porque la gente está contenta y nos ven a nosotros como héroes. Nos pone contentos porque le dimos una alegría y ­todavía dura. Me gusta que los jugadores lo vivan y sientan esa energía, que los chicos puedan ver eso”. Además agregó: “Quiero agradecerles a los jugadores por haber conseguido el título, pero esto sigue. Explicarles eso, la Selección Argentina amerita seguir y va a costar más que nunca porque si antes nos querían ganar, ahora nos van a querer ganar más”.

Scaloni además habló sobre la discusión que se armó semanas pasadas sobre qué Selección albiceleste campeona del mundo fue la mejor y salió de la polémica: “Es una tontería pensar quién es la mejor Selección de la historia. En momentos de alegría no es necesario y lo de Rodrigo De Paul fue un solo comentario. ¿Quién armó el debate? No tiene mucho sentido. Para mí las tres son buenas y son campeonas. Si me das a elegir yo pondría a la mía última”.

Por último, el DT se refirió a las dos bajas de último momento que tuvo respecto a la convocatoria hecha: “Son una lástima las dos ausencias. Papu (Gómez) que merecía estar venía de una lesión y es entendible que no lo dejen venir. Haremos todo lo posible para que esté un día o dos, pero dependerá de su club. Lo de Garnacho también es una lesión y esperamos que se pueda poner la camiseta argentina más adelante”. Y lo bancó a Javier Mascherano tras su salida de la Sub-20: “Hablé con él luego del torneo, él siente que lo mejor es no seguir. Yo le dije que estaba equivocado, pero cuando un tipo que vivió tantos años en la Selección cree que no tiene que continuar, bueno. Intentamos de todas maneras, estábamos en línea y creemos que el trabajo que hizo es muy bueno, es una pérdida importante”.

Todo confirmado para la noche de mañana

Las más de 80.000 personas que estarán mañana presenciando el partido de los campeones del mundo contra Panamá ya tienen confirmado todo lo que se vivirá en la previa, durante y luego del encuentro por fuera de la cancha.

Con la intención de que no solo sea un encuentro amistoso, la organización quiere que los hinchas disfruten lo que será un fiesta con la exhibición de la Copa Mundial y quedó establecido con horarios todo lo que se hará desde muy temprano hasta horas cercanas a la medianoche. Con la apertura del estadio a las 15:30, se estima que la noche se estirará hasta las 23.

Se retiraron las últimas entradas

En la jornada de ayer se terminaron de retirar las últimas entradas para presenciar el encuentro de mañana entre Argentina y Panamá. Como estableció la organización del evento, además de la compra online, donde hubo más de 2 millones de personas para adquirir su lugar en el estadio Monumental, a pesar de los avances de la tecnología se estableció que luego de la compra se debían retirar los tickets de manera personal en las boleterías del estadio.

Estos retiros de entradas comenzaron el viernes 17 para las tribunas San Martín y Belgrano, que también repitieron el domingo 19, mientras que el sábado y ayer fue el turno para la tribuna Sívori. Por último, la tribuna Centenario retiró lunes y ayer para ser las últimas dos tribunas que tenían sus tickets para presenciar un encuentro muy importante y que quedará en la historia por el marco que se vivirá fuera del campo de juego.