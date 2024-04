“Es una desilusión no clasificar”

Leonardo Morales habló en conferencia de prensa acerca de lo que fue el partido y comunicó que Madelón no estaba presente porque se encontraba descompuesto.

Minutos después de la dura derrota contra Atlético Tucumán que no había ganado hasta el momento, la conferencia de prensa pospartido finalmente fue dada por Leonardo Morales y no por Leonardo Carol Madelón. Esto sucedió porque, según explicó el capitán de Gimnasia, el entrenador albiazul no estaba bien de la panza y prefirió no hablar en la sala de prensa del estadio José Fierro: “Madelón estaba descompuesto y se sentía mal, por eso no está hablando en conferencia”.

Luego, en cuanto al flojo partido que hizo el Lobo y terminadas las esperanzas de clasificar a la fase final de la Copa de la Liga, el Yacaré comentó: “Creo que equivocamos los caminos, encontramos la ventaja en una pelota parada y fue un error jugarles de igual a igual. No encuentro la explicación de por qué”. Además agregó: “Desilusión es la palabra. Tenemos un gran equipo y jugadores. No cumplimos el objetivo principal y nos duele. No queremos pasar lo del año pasado. Hay que confiar en este grupo. Queremos representar de la mejor manera a Gimnasia”.

Morales también habló sobre su molestia que casi lo deja afuera de este partido y volvió a bancar al entrenador albiazul: “Yo quiero estar siempre. Terminé muy dolorido. Veremos si puedo estar la semana que viene. El mensaje del entrenador sí lo entendemos, nos están haciendo goles todos los partidos y de los más goleados, eso duele. Nos vamos dolidos y con mucha bronca. Madelón agarró un fierro caliente y nos duele no haber conseguido resultados”.

En esta breve y accidentada conferencia de prensa, finalmente terminó respondiendo las preguntas el central Mens Sana y luego del partido no hubo ninguna palabra oficial de Madelón que por ahora seguirá en el Lobo.