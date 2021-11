Escándalo en el Torneo Provincial de Clubes

El Tricolor es noticia a nivel nacional, incluso mundial. Pero no por un hecho que genere regocijo en la familia del Club Platense, sino por el bochorno que se vivió durante la disputa del encuentro entre el Tense y Gimnasia de Chivilcoy. Este culminó suspendido por un acto de violencia inaudito en la historia de la competencia.

Apenas iniciado el último cuarto del partido, Platense se imponía por 53 a 46 a su par de Gimnasia de Chivilcoy, hasta que el encuentro se interrumpió cuando el árbitro Andrés Álvarez decidió expulsar por segunda antideportiva al pivot del conjunto visitante, José Pappalardi. Luego de acaloradas discusiones e incluso un intento de agresión, el jugador se retiró de la cancha. Pero previo a la reanudación del juego ocurrió el escándalo final.

Pappalardi volvió al campo de juego dispuesto a agredir físicamente al árbitro, que no tuvo más remedio que salir de la cancha para evitar ser golpeado. Ni sus compañeros, ni el cuerpo técnico, ni la seguridad de Platense pudieron detener al jugador, que continuó con el intento de agresión en plena vía pública de la ciudad.

Inmediatamente, el partido quedó suspendido. Desde el club tricolor se pusieron a disposición del árbitro Álvarez. Emitieron un comunicado y aguardan la resolución del tribunal de disciplina. Lo concreto es que se rumorea que la CABB (Confederación Argentina de Básquet) intervendrá con una sanción ejemplar que podría perjudicar incluso al conjunto de Chivilcoy, mientras el club de nuestra ciudad aguarda a que la liga le otorgue los puntos debido a la suspensión del encuentro.

“Estamos sorprendidos y conmocionados”

En medio del escándalo que cobró revuelo a nivel nacional e incluso mundial, este multimedio dialogó con Mauro Tartaglia, director técnico del primer equipo de Platense, que no ocultó su estupor ante los hechos acontecidos. “El momento del intento de agresión lo vivimos con sorpresa. Esto no es habitual en el mundo del básquet, nos quedamos sorprendidos, conmocionados por la reacción de Pappalardi”. Y agregó: “La verdad que estábamos desesperados para que no pasara a mayores. En ese momento sus compañeros, la seguridad del partido y los empleados de nuestro club lo quisieron frenar. Era muy difícil, pero se hizo todo lo posible para que no agarrara al árbitro”.

Ante la consulta de cómo está el club Platense frente a este revuelo indeseado por la familia tricolor, Tartaglia expresó: “La gente del club está conmocionada, primero por el hecho en sí y luego por la repercusión a nivel mundial que está teniendo lo sucedido. Insisto que esto no es algo habitual en el básquet. Esperemos que estas cosas no vuelvan a repetirse”.

Por último, negó tener novedades al respecto de alguna sanción: “Desde la organización o la Federación de Provincia no hemos tenido novedades. Vamos a esperar a ver qué resuelve el Tribunal de Disciplina”.