Este jueves vuelve Amigazo Sky para intentar rehabilitarse

Sexta función en 13 días (una reunión casi día por medio del mes de julio en el teatro del turf del Barrio Hipódromo), con un interesante programa de 12 actos entre las 14 y las 19.30. El momento culminante de la reunión será el tradicional Clásico Isidoro Aramburu (G. III-1.600 mts.), reservado para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2020, con un peso de 56 kilos, un cotejo sobre la milla que promete emoción desde la suelta hasta a la raya. Ocupará el sexto turno de la programación con un premio de $1.694.000 al ganador.

Del listado de siete competidores, se destaca claramente la candidatura del invicto en esta pista Amigazo Sky (acá corrió y ganó en tres oportunidades) y viene de fracasar en el Gran Premio Estrella Juvenile (G. I-1.600 mts.) en San Isidro. Pero no la tendrá fácil porque se las verá con Napoleón Hit, también invicto en este hipódromo (dos carreras corridas y ganadas dando espectáculo) y que viene también de fracasar en la misma carrera que disputó el pupilo de Beto Piana en el hipódromo norteño. Hoy se vuelven a encontrar y, por antecedentes, tendrían que estar definiendo este compromiso.

Por ello, se viene un carrerón desde el pique a la raya. ¡Hagan juego, señores!

1° Carrera HORA: 14:00 - PREMIO: DI GIORGIO (2012) - Distancia 1.200 metros

6L 5L 5L 4L 1 REAL TEXAN a 4 57 AGUIRRE WALTER A.

8L 8L 0L 0L 2 FLOR SI z 4 57 CACERES LUIS A.

6L 5L 6L 4L 3 APOLO SKY z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

4L 2L 5L 9L 4 MONTE KISS z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

7L 5 NAT BLUE ONE zc 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 8L 8L 6 EL GUILLOTE z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

4L 6L 6L 7L 7 CHACHA VISION z 4 57 BANEGAS KEVIN

Debuta 8 SOLO FANDANGO z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

2° Carrera HORA: 14:30 - CLáSICO OTELO A. ORLANDI (L) - Distancia 1.600 metros

1S 3S 3S 1P 1 MASTER WAVE t 6 60 FERNANDES GONCALVES F.L.

5S 2L 4L 1L 2 ELMASA zd 5 60 BETANSOS HORACIO J.

1L 0L 1L 3L 3 MERY LAURENT z 5 60 VILLAGRA JUAN C.

5L 1L 6L 5L 4 JOY MIRENLA z 6 60 ARREGUY FRANCISCO A.

4P 5L 1L 0S 5 ERARIA z 5 60 ENRIQUE BRIAN R.

3° Carrera HORA: 15:00- PREMIO: CHE MICKY (2016) - Distancia 1.000 metros

3L 2L 4L 8P 1 VISA HOME a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

1L 9L 1L 2T 2 ENCUESTADA SLAM z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

6L 2L 1L 3L 3 AZUCAR TUCUMANA z 5 57 ENEA FACUNDO D.-4

7L 7L 1L 5L 4 GIULIANA SHY a 6 55 ARREGUY FRANCISCO A.

8S 9L 2L 1L 5 QUE ME CUIDEN z 5 57 FLORES JAIRO E.-4

6P 6L 1S 2L 6 DANCY PARTY a 5 57 BRIGAS LUIS D.-2

4L 7L 8L 5L 7 BETA KAL z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8P 0S 9L 5L 8 YOU QUEEN z 5 57 DYKE HECTOR E.-4

4° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: DI GIORGIO (2012) (2º TURNO) - Distancia 1.200 metros

7L 6L 6L 8L 1 RODO z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 2 ELCHE z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 3 ALGO DE GUAGUA z 4 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

0L 8P 9L 4 FORLI ROLL z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

4L 3L 9L 6L 5 QUE CUERVO z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

2L 3L 2L 4L 6 COMPADRON VEGA z 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

9L 0L 4L 3L 7 AMIGUITO TONIFICADO z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

7L 6L 0L 7L 8 VIN GRIS zd 4 57 SAN MARTIN SERGIO A.

7L 0L 6L 0L 9 SAN MARTIN DAY z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

5° Carrera HORA: 16:00 - PREMIO: POWER UP (2018) - Distancia 1.500 metros

5L 8L 8L 6S 1 SUPER DOLAR a 5 57 CABRERA ANIBAL J.

2L 6L 1P 0S 2 PIERRE NODOYUNA z 5 57 CHAVES URBANO J.-3

5L 4P 6P 4S 3 BACK STORY a 5 57 MOREYRA WILSON R.

6L 2L 1L 9L 4 RARE CHECK z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

5L 3L 9L 1L 5 RUAH z 5 57 SAEZ GASTON G.

6L 4L 1L 5L 6 INDIAN GOLD zd 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

3L 2L 2L 5L 7 GRAN POSITANO zc 5 57 LOPEZ MARIANO J.

2L 1L 7S 9S 8 UN ESTILO a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

6° Carrera HORA: 16:30 - CLáSICO ISIDORO ARAMBURU (G3) - Distancia 1.600 metros

5P 8P 1L 1 QUENTIN BELL z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.

1L 1L 1L 0S 2 AMIGAZO SKY z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

2L 1L 0P 5L 2a EL CLAVELITO zc 3 56 LOPEZ MARIANO J.

Debuta 3 SALDO a 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS

1L 4 SAPPORO z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

1L 1L 0S 5 NAPOLEON HIT z 3 56 ARIAS DANIEL E.

5S 7S 1L 6 FARREL a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: EL INFORMADO (2021) - Distancia 1.600 metros

8S 3L 1L 1 TROUX BEACH z 4 57 BRIGAS LUIS D.-2

4S 4S 2L 2L 2 KALAROA z 4 57 VALLE MARTIN J.

4L 9L 7L 7L 3 GALA DE GRIS t 4 57 SINIANI EMILIANO F.

4L 6S 2L 3L 4 MOHANA z 4 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-2

8L 1L 4L 3L 5 SOY LA PANTERA z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

5L 6L 1L 5L 6 JORKINA z 4 57 PERALTA JORGE L.

4P 1L 3L 6L 7 IGUAL A VOS a 4 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

1L 5P 0S 6L 8 VIDA FURIOSA z 4 57 PEREYRA WILLIAM

8° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: CHE SECRETO (2015) - Distancia 1.300 metros

0L 1 ROCK CHUCK z 3 56 GIORGIS ABEL L. J.

6L 6L 8L 0L 2 EL PACINO t 3 56 YALET JORGE R.(H)-2

Debuta 3 LET IT GO z 3 56 DELLI QUADRI MATIAS H.

8L 4 MY JUANFER z 3 56 XX

Debuta 5 GLOBAL KEATON z 3 56 CABRERA LUCIANO E.

0P 6L 6 MISTER BLUES z 3 56 BLANCO RODRIGO G.

Debuta 7 ALMIBARADO KEY a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 6L 3L 8 SOY MANI PITOCHITO z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

Debuta 9 CEJITAS z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

Debuta 10 ROCK DANCE z 3 56 CHAVES URBANO J.-4

0L 4L 9P 7P 11 COLD BLOOD zd 3 56 SINIANI EMILIANO F.

0L 0P 9L 4L 12 VALIENTE EMPEROR z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 13 EL ALUDIDO z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

9° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: PURE NELSON (2017) - Distancia 1.400 metros

4S 2R 5P 1L 1 NOMINADO CAT z 5 57 GOMEZ DARIO R.

0L 5L 8P 8L 2 JACKSON ONE z 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

7L 9L 0L 8L 3 COLD BLOOD zd 5 57 FERNANDEZ LUIS M.

1L 4L 5L 2L 4 LEPUS a 5 57 SANDOVAL CARLOS S.

3L 3L 9L 1S 5 MR. EDDIE a 5 57 XX

5P 5P 6P 7L 6 ICY VASCO z 5 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

0L 3L 3L 0L 7 ESCAPE DE PARIS z 5 57 ARIAS DANIEL E.

3P 6P 6P 9S 8 SLEEP AWAY a 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

7L 1L 6L 3L 9 PATRICIO SPROUT a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

10° Carrera HORA: 18:30 - PREMIO: DANDINI (2014) - Distancia 1.200 metros

6L 1L 8L 6L 1 RAPADITO a 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3S 4S 6S 6S 2 MASTER WONDERFUL z 6 57 PERALTA JORGE L.

5L 4L 1L 9L 3 AUDUBON a 6 57 LENCINAS DARIO E.-3

2S 6S 5S 0S 4 MILLAR a 7 57 PILIERO SERGIO A.

8S 4L 6S 3L 5 PERFECT MARTINI z 7 57 BALMACEDA LAUTARO E.

3L 7S 9S 2L 6 MASTER TAP z 8 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

0L 0P 1L 9L 7 VASCO GRUÑON z 6 57 GONZALEZ ROQUE L.

4S 5S 3S 0P 8 EQUAL PRINCE z 6 57 ARIAS DANIEL E.

1L 4S 7P 8L 9 TUTTO BENE a 6 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

2L 2L 1d 5d 10 REDENTOR EV a 8 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

11° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: BING CROSBY (2013) - Distancia 1.200 metros

5S 4L 3L 5L 1 HERCILIA z 6 57 MARTINEZ ELIAS D.

6L 6L 6L 0L 2 DIVERTIDISIMA z 6 57 LENCINAS DARIO E.-3

2L 2S 4S 1L 3 ATENEA ATTACK zd 6 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

3L 1S 4 DOÑA VENUS zd 6 57 CABRERA LUCIANO E.

1L 2L 2L 9L 5 HAY SANGRE t 6 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

7S 3L 2L 1L 6 COSMICA PAT z 6 57 CACERES FRANKLIN D.-4

3L 8L 5L 3L 7 VALE DOLO a 6 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

4L 6L 2L 6P 8 CHARLOTTE FLAME a 6 57 RIVAROLA JUAN C.

2S 0S 9S 7P 9 USAINA t 6 57 GONZALEZ ROQUE L.

5L 6L 2L 7L 10 LADY CATERINA zn 6 57 PINTOS JUAN I.-4

12° Carrera PREMIO: SOY MOLINERA (2007) - DISTANCIA 1.200 METROS

9S 8P 8P 0L 1 HI DANCER a 5 57 TORRES ROBERTO M.

9L 0S 2 CUT TO WIN z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 3L 8L 9L 3 BLACK RABBIT a 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

6S 3L 2P 6P 4 ENDONATO a 5 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 5L 0L 5L 5 TRUENO AZTECA z 5 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

3L 1L 3L 4L 6 SOY BRAVIO z 6 55 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7L 0L 0L 7 FLAG TROMPUDO z 6 55 FERNANDEZ LUIS M.

4L 3L 4L 7L 8 CANDY MERRY a 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 6L 6L 8L 9 NORTEÑO SOY z 5 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-2

2L 3L 10 NICOLS SPRINGS z 6 55 ARIAS DANIEL E.

8L 9L 11 BLOOD FOR CHULLO z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

8L 0L 8L 5L 12 MAN IN THE MOON z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

0P 0L 0L 7L 13 OFICIAL MAHARAJA z 5 57 PAREDES LUCIANO A.-3

4S 4S 8S 3L 14 UN BUEN FASO z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

8P 8P 7L 0L 15 SORPRESO z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

0S 0S 0S 0S 16 IMBATIBLE a 5 57 XX