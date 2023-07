Un Lobo caído en Tucumán

La actualidad de Gimnasia durante el último mes no viene siendo la ideal, porque no solamente no se le dan los resultados, sino que también la imagen futbolística viene siendo muy floja. Con una eliminación de Copa Sudamericana en el medio, en la Liga Profesional el cuadro albiazul tampoco puede hacer pie y los rendimientos bajos quedan en evidencia ante un esquema que parece haber quedado obsoleto al no encontrar las respuestas dentro del campo de juego, como así también los jugadores no rinden de la manera esperada.

Nuevamente con un Tomás Durso que respondió de gran manera e hizo que el marcador no sea más abultado, del equipo titular hubo poco para destacar de lo positivo salvo unos tibios intentos de cabeza de Ivo Mammini que volvió a estar desconectado del juego o unos intentos por afuera de Benjamín Domínguez que tampoco fueron desequilibrantes. En cuanto a la defensa, sufrió mucho por las bandas y los centrales alternaron buenas y malas mientras que el mediocampo fue de lo más flojo con Ignacio Miramón y Alan Lescano estando en un bajo rendimiento que termina perjudicando la creación de juego tripera y deja en evidencia que el Lobo los extraña en sus mejores performance al ser los socios del equipo en ese sector.

En el segundo tiempo cambió el Mens Sana con dos puntas sumado a otras ganas y motivación con los ingresos del banco de suplentes, pero eso tampoco le alcanzó para cambiar la poca creación de juego aunque sí para mostrar otra cara y tratar de jugar más en campo contrario. Eric Ramírez y Rodrigo Castillo fueron los dos jugadores que ingresaron de mejor manera intentando ser punzantes en ataque.

“Si hay un responsable, soy yo”

Tras la dura derrota en el Monumental José Fierro, Sebastián Romero habló en conferencia de prensa acerca de lo que fue el flojo partido de Gimnasia e hizo un análisis de estos últimos malos resultados que cosechó el equipo platense. Respecto a lo sucedido ayer por la noche en Tucumán, el DT albiazul comentó: “Creo que a partir del gol de ellos tuvimos 15 minutos donde no estuvimos bien, nos golpearon por errores nuestros. Después viene otro gol, lamentablemente de una jugada que se podría haber evitado. En el segundo tiempo no tuvimos la profundidad necesaria y nos costó muchísimo. Ellos fueron capaces de sostener el resultado. No siento que haya sido una derrota como con Godoy Cruz y Unión”.

Volviendo a hacer énfasis sobre cuestiones propias del Lobo, Romero analizó: “Es una derrota que duele, todos los partidos son difíciles y si no estamos concentrados, ante un error lo pagamos caro. Ahora hay que levantarse, seguir insistiendo y trabajando. Yo no hablo de falta de actitud, sino de desconcentraciones o errores que hay que resolver. Son jugadores muy jóvenes”.

Por último, Chirola habló como responsable y cabeza de grupo respecto a esta temporada irregular donde el Tripero perdió la mitad de los partidos que jugó y respaldó a los jóvenes: “Tenemos que seguir trabajando e insistiendo. Ni antes eran fenómenos ni ahora los peores. No podemos regalar nada, que fue lo que nos llevó a que hablen de ellos y convertirnos en duros. Si hay un responsable soy yo, a ellos los voy a cuidar y decirles lo que veo”.

Vuelve por la tarde y entrena en Abasto

Terminado el encuentro, la delegación albiazul regresó al hotel donde descansó para intentar calmar las aguas y cambiar de página pensando en lo que viene este domingo a las 16:30 contra Boca Juniors en el Juan Carmelo Zerillo por la fecha 25 de la Liga Profesional. Luego de un almuerzo temprano, el plantel emprenderá viaje hacia el aeropuerto donde pasadas las 14 partirá el vuelo desde Tucumán hasta Ezeiza para llegar por la tarde y donde seguramente no habrá descanso porque regresarán a Estancia Chica y la idea es que haya un entrenamiento regenerativo para no desperdiciar el día.

Vale recordar que el Lobo se entrenará hasta el sábado inclusive donde luego quedará concentrado pensando en el Xeneize. Luego de dos semanas intensas, se le terminó la seguidilla de partidos seguidos por lo que se buscará recuperar desde lo físico, además de trabajar la parte futbolística donde debe mejorar y mucho. Para el partido del domingo, Hernán Mastrángelo será el árbitro principal.