El título de Unión Vecinal, en primera persona

El pasado sábado, Unión Vecinal venció a Platense sobre el final y se consagró campeón del Torneo Apertura de la Asociación Platense de Básquet. Uno de los baluartes del conjunto amarillo fue Mariano García, que, en exclusiva con diario Hoy, repasó lo que significó el título para él y el equipo.

Después de seis años de no conseguir el campeonato, García comentó: “Ganar un título siempre es especial, no es fácil y el torneo está todo muy parejo. De todos modos, cuando ganás pensás el esfuerzo que hizo el equipo y sentis que todo valió la pena”. Además, es importante resaltar que a sus 37 años y con 23 títulos en su trayectoria, García es el jugador con más títulos de la historia en la APB. Dicho esto, expresó: “Ser el más ganador es algo que no lo evalúo individualmente, siempre estuve en planteles muy buenos y eso hizo la diferencia”.

Por otro lado y respecto a cómo se dio la final, en la que su equipo se impuso a Platense cuando se cerraba el duelo, explicó: “Creo que se dio un partido parecido a lo que nosotros nos esperamos en la previa. Si bien el ataque no lo resolvimos muy bien, del lado defensivo sentíamos que estábamos ejecutando relativamente bien y a mi entender, en estos juegos ser sólidos en este sector del campo te permite no perder la cabeza”.

A lo largo del campeonato, Unión terminó primero en la fase regular con 10 triunfos y 4 derrotas, ganándole a Astillero por un punto en la semifinal. Ante esto, García opinó sobre cómo vio al equipo y dijo: “Al equipo lo vi bien, siento que vamos madurando como grupo, tanto la semi como lo que fue la final jugamos con dos equipos que no te regalan nada y están muy bien conformados. Pero nosotros también estuvimos sólidos”.

Su familia estuvo siempre ligada al club, hoy es el capitán y desde el 2002, cuando fue su debut, nunca se fue. Ahora con el título conseguido habrá que evaluar que hará respecto a su futuro y sobre esto, concluyó: “Unión para mí es mi casa, me dio muchos amigos, me hizo vivir un montón de experiencia. Me planteé que sea el último año en Primera así que vamos a ver, pero en el club voy a continuar desde donde me toque”.