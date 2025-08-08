Conmoción y duelo en Uruguay por la muerte de Matilde Itzcovich, promesa del karting

El mundo del automovilismo uruguayo atraviesa un momento de profunda tristeza. Este miércoles falleció Matilde Itzcovich, una joven piloto de tan solo 16 años que se destacaba como una de las grandes promesas del karting nacional e internacional.

La Federación Uruguaya de Karting (FUK) expresó su más profundo pesar por la pérdida: “A sus familiares, amigos y seres queridos, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, así como nuestro afecto y solidaridad en tan difícil circunstancia”. En señal de respeto, se decidió postergar la 5ª fecha del Campeonato Nacional de Karting, prevista para los días 8, 9 y 10 de agosto en el Polideportivo de Mercedes.

Matilde fue una figura histórica en el automovilismo uruguayo. En 2023, se convirtió en la primera uruguaya en clasificar para la final del Campeonato Mundial FIA de Karting en Inglaterra, en la categoría OK-N. Posteriormente, en octubre de 2024, logró otro hito: fue la primera competidora de su país en disputar la gran final de la Copa ROK en Italia, en la exigente categoría Super Rock Senior.

Miembro de una familia vinculada al deporte motor, Matilde era hija del ex piloto de rally Mauricio Itzcovich (retirado en 2023), y compartía la pasión por el karting junto a su hermano menor, Manuel. En octubre de 2023, ambos fueron presentados oficialmente como representantes de Peñarol en automovilismo.

A lo largo de su corta pero intensa carrera, Matilde también participó de la F1 Academy, un certamen femenino organizado por la Fórmula 1 para impulsar nuevas promesas del automovilismo. Además, para poder entrenar y competir a alto nivel, cursaba sus estudios a distancia. Fuera de las pistas, era ávida estudiante de idiomas —como japonés— y guitarrista.

Según medios uruguayos, la causa de su muerte aún se está investigando; algunos indican que podría haberse tratado de un suicidio. En respuesta a esta situación, la FUK y otras instituciones deportivas hacen un llamado a promover redes de apoyo emocional.