“Nos vamos en desventaja, pero todavía falta la vuelta con nuestra gente y en nuestra cancha”

Estudiantes cayó ante Barcelona por los 16avos de la Copa Sudamericana y definirá la llave el próximo martes en 1 y 57. Sin mostrar su mejor versión y con una racha de partidos sin conocer la victoria, el Pincha deberá elevar el nivel para pasar a la siguiente instancia del certamen continental. Una vez finalizado el encuentro, el entrenador Eduardo Domínguez dialogó con los medios presentes en Guayaquil.

“Obviamente el clima se siente, lo sentimos todos. No estamos acostumbrados a un ambiente tan pesado. Creo que no fuimos certeros, tuvimos situaciones de gol y no las aprovechamos. No sentí que el equipo haya estado incómodo en el primer tiempo. El primero gol fue una pelota parada y el segundo un desacople antes del centro al área”, explicó el director técnico de Estudiantes.

Consultado sobre el resultado y el desarrollo de la llave, Dominguez comentó: “Nos vamos con una pequeña desventaja, pero todavía faltan 90 minutos con nuestra gente y en nuestra cancha. Mostraremos la actitud necesaria para dar vuelta la historia en La Plata. Debemos ser más agresivos. Si nos agarran la mano, tenemos que dar un poco más. Así resuelven los equipos que quieren dar batalla hasta el final. Tenemos que volver a ser compactos y ajustar detalles en todas las líneas”.

En otro tramo de la conferencia, el “Barba” habló sobre las ambiciones del equipo y lo que viene en el horizonte para el León: “El equipo tiene que tener en claro dónde estamos parados, al club que representamos y que es lo que queremos. River es el mejor equipo del país, con un gran funcionamiento y enormes individualidades. Tenemos que volver a la senda del triunfo. Seguramente habrá una modificación de nombres para el partido del sábado”.

Por último, Domínguez se refirió a la situación de Mauro Boselli: “Uno trabaja constantemente en los diferentes aspectos del equipo. Todos trabajamos para el último momento de la jugada, donde se necesita paciencia y la mente fría. Sentíamos que era un partido para Guido Carrillo y Mauro Méndez. Luego ingresó Mateo Pellegrino para continuar con el trabajo de seguir aguantando la pelota”.