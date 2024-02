“Estoy muy agradecido con Domínguez porque siempre contó conmigo”

A base de esfuerzo y buenas actuaciones, Eros Mancuso se convirtió en uno de los mejores jugadores de Estudiantes. Y, como dato no menor, hizo que el hincha se olvide de Leonardo Godoy.

El exjugador de Boca fue mirado de reojo por la hinchada cuando llegó al club, pero a medida que sumó minutos empezó a meterse en el corazón de la gente. En la previa del compromiso ante Newell’s, el lateral derecho contó sus sensaciones en el Deportivo 1270.

“Estoy muy agradecido al técnico, que contó conmigo siempre y me siento muy feliz en este momento. Los hinchas también son parte y el otro día no podía creer que corearan mi nombre”, comentó el oriundo de Haedo.

Consultado sobre su arribo al club, Mancuso explicó: “Cuando vine no estaba en el modo ideal y por suerte me pude acomodar. Hoy para mí es una responsabilidad ocupar el lugar de Godoy, que para mí era el mejor 4 de Argentina y un amigo. Pero pienso igual que el primer día, estoy para ayudar donde me toque”.

Por último, si bien admitió que tiene características diferentes con Godoy, “Mancusinho” señaló que también le gusta pisar el área rival y generar el mayor peligro posible: “Es un poco de intuición, como con Belgrano, pero me siento confiado y si me queda para patear, lo hago. Es verdad que Estudiantes es familia. Quizás desde afuera no lo entendés, pero cuando llegas al Country lo notas rápidamente. A Matías Mansilla lo conozco del barrio, le mande un mensaje y le dije que venía a un gran club”.