Estrella Clásica vuelve a la categoría y es buena opción en el cotejo inicial

Encaramos la parte postrera de noviembre a todo ritmo hípico, por eso vuelve a levantarse el telón del teatro del turf del barrio Hipódromo, con un interesante programa de 14 actos a desarrollarse entre las 13.30 y las 20. Sin una carrera jerárquica, rompe el fuego de la reunión el Premio Bella (1.400 mts.).

Reservado para yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras con un peso de 54 kilos y un recargo de 3 kilos a las titulares de tres victorias, como dijimos, ocupa el primer turno de competición y tiene una recompensa a la ganadora de $1.101.100. Han comprometido su presencia nueve ejemplares y del lote destaca su chance Estrella Clásica, que tras enhebrar tres triunfos en línea pegó el salto a los refregones clásicos ocupando puestos rentados del marcador. Con esa experiencia hubo una pausa en su entrenamiento, volviendo a la categoría y por ello vamos a confiar en sus posibilidades de alcanzar el cuarto impacto de su corta campaña.

Ojo, rivales no le van a faltar como son los casos de Gamelita y Noche Plateada, que vienen de buenas entregas, lo mismo que Rosaura Key y Super Celestial, que siempre están al tope de los marcadores. Por eso como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, antes hay que correrlas”. De esta manera, se viene un carrerón. Hagan juego, señores.

1° Carrera - BELLA - Distancia 1.400 metros

1L 1S 7S 3L 1 ROSAURA KEY z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

2S 1S 1L 1L 2 SUPER CELESTIAL z 4 57 BELLOCQ GONZALO E.

3S 2S 1S 6S 3 MADONNA RUCELLAI z 4 57 BANEGAS KEVIN

3L 4L 0L 2P 4 GAMELITA a 4 57 COLASSO LAUREANO V.-4

5L 6L 1L 5L 5 EMPERADORA DEL ARTEt 4 57 CHAVES URBANO J.-2

3P 2Z 0Z 2L 6 NOCHE PLATEADA a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 1L 4L 5L 7 ESTRELLA CLASICA z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

3L 6L 4L 7L 8 GRANDVALIRA z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

2° Carrera - JEFAZO (2° TURNO) - Distancia 1.000 metros

2L 6L 5L 1L 1 LIGERO DE EQUIPAJE z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

5L 7P 4S 4L 2 LORD INDY zc 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

2L 1L 4L 3L 3 EL VIEJO JUAN zc 4 57 PERALTA JORGE L.

5P 2P 1P 0L 4 CEPHITO z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 8P 8L 6P 5 ALTO BRAZIL z 4 57 ARIAS DANIEL E.

2L 1L 0L 0L 6 OTHER FRIENDS z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

7S 2S 1S 3G 7 SUPER IN FRONT z 4 57 BORDA GONZALO D.

4L 0P 9L 1L 8 GRILLDADO z 4 57 XX

3L 8L 5L 7L 9 ANDES NEVADOS a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7L 3L 8L 5P 10 CHINESCO a 4 57 LA PALMA MARTIN A.

3° Carrera HOME GUEST - Distancia 1.000 metros

0L 1 SAPUCAY SNIP zc 5 57 DIESTRA PEDRO E.

5L 9L 0S 0S 2 SIXTIES NUT a 5 57 GOMEZ DARIO R.

Debuta 3 PEQUEÑO DYLAN zc 5 57 SAEZ GASTON G.

0L 7P 0P 0L 4 MAKOTO z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

7P 0L 9L 8S 5 ADONIS RAP z 5 57 PILIERO SERGIO A.

9S 0L 4L 6L 5a FAST KEY RAP z 5 57 PORTILLO OVELAR ARNALDO-4

6L 2d 7d 4Z 6 SOY QUE TAL a 6 55 DIESTRA JUAN C.

0L 6L 7 VAYAHABLANDO t 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

2L 6L 2L 2L 8 RUSITO KING z 5 57 SOSA LUCAS O.

0L 8L 7S 7L 9 LUCA BRASSI t 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

0P 0P 0S 0P 10 PAYASERO z 5 57 CAPRA PABLO A.-4

4° Carrera - FAPPIANO - Distancia 1.000 metros

9L 9L 7L 3L 1 LEPUS a 5 57 SANDOVAL CARLOS S.

0L 7L 7L 3L 2 MANUEL ROB z 5 57 SAEZ GASTON G.

1L 7L 5L 8P 3 ESCUCHAME BIEN z 5 57 PERALTA JORGE L.

8L 5P 5L 6L 4 ATRACTIVO Y LETAL z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

1! 3P 6P 5 ALTO PENCOSO z 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

2L 1L 2L 2L 6 OJO CON ESTIRPE a 5 57 FLORES JAIRO E.-3

3L 7L 8L 5L 7 OJO FRANCISQUITO a 5 57 RIVAROLA JUAN C.

2P 4P 2L 5P 8 LAND HOPPER z 5 57 NORIEGA JUAN C.

2L 5L 5L 1L 9 ANGIOLATTA(H) z 5 55 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 2L 2L 5L 10 CRISPADO KEY zd 5 57 CORIA FACUNDO M.

5° Carrera - SMART DEB - Distancia 1.300 metros

7L 8P 0L 0L 1 TOP PRATEADO t 3 56 DIESTRA PEDRO E.

6L 3L 4L 4L 2 TATO RICH z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

Debuta 3 EL ORO NEGRO z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

2L 4 GREEN SHOE z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

3L 5 THE BEST BOMB z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 6 BERLINGHIERI z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 7 QUICK CAMPARI z 3 56 VAI LUIS F.

4L 8 BAHIARITO PAMPA a 3 56 ARIAS DANIEL E.

6P 9 ALFONSO PIN z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

2L 6L 4L 4P 10 HEFESTOS z 3 56 PERALTA JORGE L.

0S 11 POLAR STRIPES z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8L 12 ROMANO SAR a 3 56 CABRERA ANIBAL J.

0L 13 COEQUIPER z 3 56 BORDA GONZALO D.

9S 9S 3L 6L 14 ANTIFAZ KID z 3 56 XX

0L 0L 15 BENZOL SCAT a 3 56 YALET JORGE R.(H)-2

6° Carrera - VERONICA GALA - Distancia 1.400 metros

5L 8L 5L 1L 1 MAYORA CHUCK z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

4L 1L 6L 4L 2 RE GUARANI a 3 56 SALAZAR RAMIRO E.

2L 4L 3L 3L 3 ICONA POP z 3 53 VILLEGAS ROMINA DEL V.

2L 6L 1L 8L 4 FURIOSA VIS a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

6L 0L 1L 5L 5 E BELLISIMA z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

1S 5S 3S 1S 6 JUMP FIRE a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 6L 1L 1L 7 ETERNAMENTE SEATTLEa 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

2L 4L 1L 3L 8 GRAN ARRABALERA a 3 56 LENCINAS DARIO E.

2L 1L 8P 2L 8a UNA PASIONAL a 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

7° Carrera -UNA SOLA - Distancia 1.300 metros

6P 4P 4P 8S 1 ULTIMA OLA zd 4 57 FLORES JAIRO E.-3

6L 9L 4L 0L 2 SILVUCHI DANCER a 4 57 LACORTE NESTOR A.-4

7L 9L 8L 4L 3 LUNITA LANGE zd 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

5S 7S 0S 5S 4 MACHITOS FIRST LOOKz 4 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-3

0L 3P 3P 5 STORMY MIMOSA z 4 57 MARINHAS ANDREA S.

0L 0L 6 EXPERT WITNESS a 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

5L 0L 4L 8L 7 RADINKA z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

7L 0L 9L 8L 8 CRIOLLA SOY z 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

2L 3L 7L 0L 9 AFTER DUBAI z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

7P 7L 4L 0L 10 PAVADAS NO zd 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

8L 0L 9L 6L 11 QUIET DE PASMAN z 4 57 ARIAS DANIEL E.

Debuta 12 ROMANCE GIRL z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

6L 7P 7P 13 LIFE LONG a 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

7L 0L 4Z 6P 14 BLIK BRAZILIAN z 4 57 PERALTA JORGE L.

4L 2L 6L 0L 15 EVER STAR t 4 57 RIVAROLA JUAN C.

8° Carrera - LINAZA - Distancia 1.200 metros

4L 2L 2L 3L 1 TARDE SOLEADA z 3 56 BETANSOS HORACIO J.

6L 0L 2 SEÑORA EVA a 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

Debuta 3 JOSEFINA SUN zc 3 56 RIVAROLA JUAN C.

0S 9P 6L 8L 4 LA DEL VOLGA z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

7L 0L 5L 5 SMILE CRAF z 3 56 GOMEZ DARIO R.

8L 6 CRAZY MECHITA a 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2

5L 5P 2P 7 MIMESIS z 3 56 AVENDAÑO JOSE M.-2

9L 7L 8 CHE CATIA KEY z 3 56 XX

0L 9 AGUA CELESTE z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

3L 10 LA SIRENITA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 11 MAD LEONA t 3 56 CACERES LUIS A.

8S 12 SEATTLE BEAST z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.

4L 5L 5L 6P 13 DORADA GIRL z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

8L 14 ANGELINA CONVER z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

7L 15 CHE SABROSA a 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

9° Carrera - SMART DEB (2° TURNO) - Distancia 1.300 metros

6L 3L 8L 9L 1 WHITE CHARMED t 3 56 BETANSOS HORACIO J.

9L 7L 2 SEGURIDAD NACIONALa 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

Debuta 3 NIKI SANTORO z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

0L 5L 7L 5L 4 PORT ISAAC z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

0L 0L 5 THE BEST ROCK a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

9L 6L 6L 3L 6 EMM GIULIO z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

4L 5L 2L 2L 7 REO Y AMIGO z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

8L 9L 7L 4L 8 DON JERO a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

0L 0L 9 AIROSO VEGA a 3 56 CAVALLARO JORGE E.

7S 0S 3S 4L 10 PRINCIPE DAN z 3 56 BORDA GONZALO D.

3L 8L 0L 0L 11 QUE BANDERAZO a 3 56 GOMEZ DARIO R.

Debuta 12 SACKFISH z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

7L 6L 5L 6S 13 EVENING WIND zc 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 14 BOHEMIAN FANTASY at 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 15 EL SEMILLERO a 3 56 PIREZ JAVIER A.

10° Carrera - LINAZA (2° TURNO) - Distancia 1.200 metros

0L 5L 9L 1 TARCONIA z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3L 2 REAL MOON KISS z 3 56 BANEGAS KEVIN

9L 3 PLEASURE TRIP z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 4 LA COMPLACIDA a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

5L 0L 8L 5 LADGERDA a 3 56 ROMAN JULIAN A.-3

5L 2L 2L 3P 6 QUE MARIE zc 3 56 GOMEZ DARIO R.

7S 0S 7 FLY SAETA a 3 56 CORIA FACUNDO M.

0L 8 MUSIC BABY z 3 56 GIORGIS ABEL L. J.

0L 0L 6L 7L 9 CALETA CRUZ t 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

7P 6P 6L 2L 10 AUSTEN z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

8L 11 MASTER BLUE'S t 3 56 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 12 ME PROMETISTE t 3 56 BORDA GONZALO D.

6L 3L 4L 13 PERFECTA ARMONIA z 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

0L 14 INFIEL SOUND z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0P 5L 15 BRAIN TRUST a 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

4L 7L 8L 16 FLORIPONDIA z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

11° Carrera - SMART DEB (3° TURNO) - Distancia 1.300 metros

0L 2 TAN LIGERO zd 3 56 CANDIA GUTIERREZ E G.

8L 4L 0L 3 SILENO z 3 56 BANEGAS KEVIN

7L 0L 5L 7L 4 ICY AIR z 3 56 FERNANDEZ LUIS M.

0L 5 LOLO RYE zn 3 56 FERREYRA MATIAS N.

4S 2L 3L 6 TAMBAQUI z 3 56 BORDA GONZALO D.

6L 7 ESCOLTADO TIM z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

7L 6L 8 PANGIO z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

9L 2L 2L 3L 9 DUTCH GANG z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

9S 4L 4L 10 ATOM z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

7L 2L 0L 2L 11 LUCERO HIT z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

4S 12 MI GRAN AMIGUITO t 3 56 CHAVES URBANO J.-2

6L 8L 8L 3L 13 RAYO CATCH z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

4L 3L 14 GALAN PLAY z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

Debuta 15 DOM GLORO a 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8L 3L 5L 0P 16 EL BAUTI z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

12° Carrera - ROY - Distancia 1.500 metros

4L 8L 3L 5L 1 TEMPLA CATCH a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

5L 1L 5L 4L 2 SACRIPANTE zc 4 57 SINIANI EMILIANO F.

1S 5S 0P 3L 3 SAN PATRIO zd 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

1L 5L 4L 5L 4 TRENDING FACE z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

8L 5L 8L 8L 5 LEON GALLARDO z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

7L 5L 8L 4L 6 SPEEDY ENDOR z 4 57 BETANSOS HORACIO J.

8L 3L 2L 1L 7 CAPO ANGELICAL t 4 57 GARCIA TIAGO-4

3L 1L 7a JUGADOR CAPO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 1L 2L 3L 8 BLINDFITZ z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

2L 3L 2L 1L 9 SEARCH VICTORY z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5L 4L 3L 6L 10 SEÑOR DANTE a 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

3L 1L 11 START WORRING z 4 57 GOMEZ DARIO R.

6P 6L 4L 8P 12 PREMOTE z 4 57 MATURAN WALTER R.

8P 0L 8P 8L 13 CAMBALACHE MAD at 4 57 CHAVES URBANO J.-2

2S 7S 2L 2L 14 EDIFICATION z 4 57 ARIAS DANIEL E.

13° Carrera - UNA SOLA (2° TURNO) - Distancia 1.300 metros

4L 3L 4L 3L 1 TAN CREYENTE a 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7L 4L 4L 4L 2 REE TOP a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0S 9L 9S 0L 3 IN MY TREE a 4 57 LOPEZ MARIANO J.

7L 2L 0L 5L 4 IRIDESSA z 4 57 ARIAS DANIEL E.

0L 7P 3L 5L 5 REINA DEL FLOW a 4 57 BAEZ TOMAS D.-4

0L 0L 0L 0L 6 FANTASTICA JOYA z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

4P 8P 6L 8S 7 MISS DOOLITTLE z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

3L 0L 8L 6P 8 ENDOR CHAMP a 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

0L 0L 7L 8P 9 CLEAR RUN z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

6L 9L 0L 9L 10 JOY MANI z 4 57 GARCIA ROLANDO L.-4

3L 5L 2L 7L 11 MALE SABE z 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

3L 2L 3P 2L 12 PRESERVADA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

9L 7L 6L 0L 13 GENOA VELVET z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

Debuta 14 CUENTERA PAT t 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

8L 8L 5L 7L 15 ESTRELLA TALENTOSAa 4 57 GARCIA WALTER L.-4

14° Carrera - OLYMPIA - Distancia 1.100 metros

3L 7L 8L 2L 1 MY DANCE z 5 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-3

3L 2L 2L 1L 2 GRAND SARA JET z 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

2L 4L 3L 1L 3 JOSEPHINE'S CASTLE z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

7P 7L 6P 5P 4 STAR OF BEACH z 5 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

8S 5L 3L 9S 5 CHALETS MONEY z 5 57 BAEZ TOMAS D.-4

7P 3L 5L 7L 6 LUZ AZTECA z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

2L 6L 2L 8L 7 AGUJA ESCARLATA t 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

8L 9L 4L 9L 8 AGNUS DEI a 5 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

5L 2L 4L 5P 9 LAMITIE z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

7L 5L 6L 5L 10 LUMINOSA HERO a 5 57 FLORES JAIRO E.-3

8L 0L 4L 3L 11 MAS RESPETADA t 5 57 VILLAGRA RAUL E.

0L 3L 3L 8L 12 GLOBAL MEMORIES a 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0T 2T 3L 1L 13 AGUDEZA VISUAL zc 5 57 PERALTA JORGE L.

1L 4P 6L 14 BRIOCHE SONG z 5 57 ARIAS DANIEL E.

Candidatos para esta tarde

1ra.) 7 – 4 - 6

2da.) 7 – 3 – 2

3ra.) 8 – (5 – 5A) - 3

4ta.) 6 – 7 – 10

5ta.) 4 – 5 – 14 - 8

6ta.) (8 – 8A) - 3 – 6

7ma.) 5 – 12 – 1

8va.) 10 – 7 – 1 - 13

9na.) 6 – 7 - 8

10a.) 2 – 6 – 10 - 13

11a.) 6 – 9 – 14

12a.) 8 – 14 – 1 - 3

13a.) 12 – 1 – 11

14a.) 1 – 7 – 8 – 9