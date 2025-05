Estudiantes aprovechó los espacios que le dio el rival y por eso cambió

Por Daniel “Profe” Córdoba

Hace dos o tres días escribí “¿qué te pasa Estudiantes?”, porque realmente venía jugando de regular a mal. Pero en Chile bastó el primer tiempo para que se de vuelta todo ese panorama que todos habían observado el viernes pasado contra Argentinos Juniors.

¿Qué fue lo que produjo el cambio? No lo sé realmente. No lo sé. Creo que muchísimo ayudó la pésima y horrorosa performance de la Universidad de Chile que realmente no entiendo cómo pudo haber ganado acá en La Plata. Fue otra cosa muy distinta jugando de local con sus hinchas.

Ese resultado en 57 y 1, en donde los chilenos ganaron, demostró claramente y confirmó lo que yo decía: ¿Qué te pasa Estudiantes que estás jugando tan mal?

Siempre que un equipo gana, pierde o empata, para tener una evaluación total y absolutamente objetiva hay que pensar: no solo en cómo jugó el equipo ganador sino también cómo jugó el equipo perdiendo. Y de esa manera darle los méritos justos al conjunto ganador.

Argentina jugó casi un fútbol total durante 90 minutos con Brasil en el 4 a 1 en el Monumental. Pero Brasil también hizo absolutamente todo lo posible para que Argentina pudiese jugar de esa manera.

El miércoles a la noche la Universidad de Chile jugó un primer tiempo en donde hizo absolutamente todo lo posible y más para que Estudiantes se fuese al descanso ganando tres goles a cero.

Solo de alguna pelota parada el equipo chileno se podría haber puesto 3 a 1 o 3 a 2. Pero tan pobre fue lo de la U que por algo en el entretiempo el técnico hizo cuatro de los cinco cambios que puede hacer. Imagínense lo mal y lo regalado que estuvo la Universidad de Chile. Estudiantes lo aprovechó.

Pienso que el segundo tiempo es una anécdota no más porque lo que va a pasar es que Estudiantes no juegue tan bien porque con los cuatro cambios y peor de lo que jugó el primer tiempo la U de Chile no puede jugar.

Creo que la clave para seguir asentando el cambio y que se sigan dando los buenos resultados será continuar aprovechando los momentos que le da el rival en la cancha, sabiendo que en un partido no hay muchos espacios o momentos para pegar y marcar la diferencia por lo cerrado que suelen ser los encuentros.