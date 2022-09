Estudiantes busca la continuidad de Boselli

El Pincha quiere que su delantero siga en el club al menos por un año más.

Estudiantes busca que Mauro Boselli continue en el club, en este sentido, ya vendrían conversando con el jugador y se le habría ofrecido un año más de contrato, oferta que todavia no fue respondida.

Si bien desde la dirigencia habrían afirmado que ya hubo una propuesta y que no se profundizó en la cuestión debido a la resolución del torneo, además del receso y no saber que competencia jugarán en 2023, entienden que tampoco pueden relajarse. El motivo de esto último está relacionado a que el León de México buscaría repatriar al delantero, por lo que el Pincha deberá cerrar a su goleador antes de que el club mexicano lo seduzca.

Viendo el lado positivo, Boselli ha declarado publicamente que quiere retirarse en Estudiantes, hoy tiene 37 años, y que en Argentina no jugaría en otro club. Sabiendo esto y si el jugador continúa con la misma idea, no parecería ser dificultosa su continuidad, sin embargo, Estudiantes no debe dormirse.

La intención es que Mauro renueve para que continúe siendo una pieza fundamental en el plantel junto a Andujar, Piatti y José Sosa, los 4 referentes que el Pincha quiere disponer para competir el año que viene.