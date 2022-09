Borrón y cuenta nueva

Por Daniel “Profe” Córdoba

Se debe ser muy frío para no escribir lo que pienso que vi y lo que me hizo sentir. Vergonzosa derrota de Estudiantes de La Plata ante Atlético Tucumán. Desprestigian la camiseta gloriosa campeona en Manchester. Vuelvan caminando o no vuelvan.

Y me refiero al 90% de los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Les hizo tres goles un equipo puntero con cinco suplentes, que jugó con un lateral derecho inventado y tensionado por la presión de su propia gente.

Ayer Estudiantes no jugó a nada. Tiene centrocampistas que regalan goles y otro que no puede organizar al equipo. Por fuera nada. Ni con los extremos ni con los laterales. Salvo el arquero, no se salva nadie. Y mejor ni hablemos de la defensa. Muchas ventajas da este Estudiantes. Difícil que pueda clasificar a una Copa internacional jugando así.

Lo único que le da esperanza es que los demás andan de parejos para abajo. Borrón, escoba, renovación, limpieza, llámenlo como quieran. Limpiar a varios. Así no merece clasificar ni para la copa de leche.