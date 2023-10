Estudiantes buscará arruinarle la fiesta de despedida a Boca

A pincharle la fiesta. Esta tarde, desde las 19, Estudiantes de La Plata visita a Boca por la decimoprimera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, en un partido que significará la despedida del equipo Xeneize ante su gente, previo a disputar la final de la Copa Libertadores del próximo sábado ante Fluminense en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. En ese contexto, el elenco dirigido por Eduardo Domínguez buscará arruinarle la fiesta y no ser parte de la misma. Para colmo, por si esto fuera poco, tanto Boca como el Pincha están peleando en la tabla anual por los ingresos a las copas del año que viene. Ambos tienen 54 puntos y por ahora se mantienen a tres unidades de Defensa y Justicia, último en ingresar a la Copa Libertadores del 2024.

Por el lado de Estudiantes, el entrenador tomó la decisión, luego de la práctica de ayer por la tarde, de que sean22 los jugadores que queden concentrados de cara al cotejo con Boca. Y considerando lo que sucedió en la previa con Sarmiento, Domínguez pierde a Mauro Boselli y Santiago Ascacibar, con el detalle de que la baja del centrocampista es más compleja por el tiempo que le demandará estar inactivo la lesión ligamentaria en su rodilla derecha.

La ausencia de Boselli obedece a que el delantero presenta una fatiga muscular en el isquiotibial de su pierna derecha y por ende el departamento médico recomendó que descanse en el encuentro con el Xeneize, a fin de no tener más contratiempos en la zona afectada. Vale considerar que el jugador en cuestión, en las últimas horas, se sometió a diferentes estudios, los cuales no arrojaron ningún tipo de lesión. Sin el goleador, Domínguez volverá a contar, como ya le sucedió en otros cotejos, con solo dos puntas; esta vez serán Carrillo y Méndez. En tanto, por el lesionado Ascacibar, continuaría Fernando Zuqui; aunque cambiaría el esquema y en el lugar del Rusito, se metería Ezequiel Muñoz para formar con un 5-3-2. Pero no serían los únicos cambios, ya que el DT probó ayer con Mancuso por Benedetti en el lateral izquierdo.

Con respecto a la actividad realizada por el plantel albirrojo, la misma se basó en movimientos de recepción, pase y definición, y posteriormente acciones de pelota detenida. Luego del entrenamiento, el plantel quedó concentrado en el predio de City Bell.

Por el lado de Boca, los de Almirón vienen de caer 2-1 ante Racing en el clásico disputado en el Cilindro de Avellaneda, con gol del uruguayo Miguel Merentiel para el Xeneize; y tendrán la posibilidad de despedirse ante sus hinchas antes de viajar a Río de Janeiro en búsqueda de la séptima conquista de América. Ante todo pronóstico, Almirón dispondrá un once con mayoría de titulares a una semana del partido más importante para el club de La Ribera en el año. Por otro lado, no podrá contar con Marcos Rojo y Darío Benedetto por lesión, además de la baja de Exequiel Zeballos; pero sí está dentro de los citados Nicolás Valentini, a pesar de haber salido por un golpe contra La Academia.

Boselli le dio un guiño al Xeneize para la final con el Flu

Mauro Boselli, ex jugador de Boca, delantero actual y uno de los máximos goleadores históricos de Estudiantes, quien fue descartado para el duelo de esta tarde en la Bombonera; analizó en las últimas horas, en Urbana Play FM, el cruce entre el Xeneize y Fluminense del 4 de noviembre, y hasta sorprendió con su revelación. El jugador puso al equipo de Almirón como un favorito, y hasta reveló cómo juega el equipo brasileño. Al respecto brindó un testimonio especial: el de Germán Cano, el máximo goleador de la Copa Libertadores.

“Para mí, Boca tiene que ganar tranquilo. Fluminense tiene muy buen equipo, pero juega de una manera que es muy arriesgada. No se pueden equivocar. Donde se equivocan, lo clavan. Se meten adentro del área de ellos a tocar. Yo le pregunté a Germán Cano: ¿Por qué hacen eso? Qué locura. Y me dijo: El técnico juega así y el equipo lo banca”, contó Boselli.

Rojo no estará presente ante su exequipo

Jorge Almirón dio a conocer ayer la lista de concentrados para el compromiso de hoy ante Estudiantes, y el ex jugador del Pincha y campeón de la Libertadores 2009 con la camiseta albirroja, Marcos Rojo, no estará presente.

La ausencia del experimentado defensor central se debe a una la molestia muscular que arrastra en el aductor izquierdo tras el encuentro en el que salió y marcó un gol ante Unión de Santa Fe. Por otra parte, el que tampoco estará presente será Darío Benedetto, quien padece una contractura en el aductor izquierdo que lo sacó de la cancha en el clásico con Racing.

Historial desfavorable para el Pincha

Boca y Estudiantes se enfrentaron en 204 oportunidades, con 111 triunfos para el Xeneize, 46 para el Pincha y 47 empates. La última vez que se cruzaron fue por la fecha 12 de la Liga Profesional 2023, cuando el conjunto platense se impuso 1 a 0 en La Bombonera.

El Pincha es el rival al que Boca le lleva más ventaja en toda su historia, pero desde la final del torneo Apertura del año 2006, Estudiantes domina con 13 victorias y 10 derrotas (4 empates).

En cuanto al presente de ambos, al Xeneize le quedan 12 puntos por jugar y está 5 por debajo de Platense, que por el momento es el último clasificado a cuartos de final —avanzan los cuatro primeros de cada grupo—. Pero en el medio hay otros 5 equipos. En la Copa Argentina se metió en las semifinales: chocará justamente con el Pincha el 15 de noviembre.

Con 54 puntos, está séptimo en la tabla anual y por el momento clasifica a la próxima Copa Sudamericana. Si bien está a 3 unidades de Defensa y Justicia, que es el último que por ahora se mete en la Copa Libertadores; también puede clasificar al certamen más importante a nivel de clubes del continente si gana la edición actual o la Copa Argentina.

Estudiantes está en el puesto 12 de la tabla de posiciones, con 9 unidades, producto de dos victorias, tres empates y cinco derrotas. Más allá de su irregular presente, el equipo de La Plata está octavo en la tabla anual debido a sus buenos resultados en la primera mitad de la temporada, lo que por el momento le da la clasificación a la Copa Sudamericana 2024.