Estudiantes entró en una racha inmejorable

Por Daniel “Profe” Córdoba*

¡Qué buen momento! ¡Qué buena racha! ¡Qué buenos rendimientos individuales! ¡Qué bien se acoplaron al 4-4-1-1! ¡Qué confianza!

¿De quién hablo? Del Estudiantes de La Plata que ayer celebró 118 años de vida.

Un arquero aún confiable, laterales que marcan menos pero van más, centro campo con contención y distribución, bandas de esfuerzo y algo de juego, centrales con lo justo pero bien, enlace en plenitud, y sobre todo tres centrodelanteros para un puesto.

Crear falsas expectativas es malo. Disfrutar hasta aquí no. Falta menos y no veo en el futuro cercano rivales de temer. Todo dependerá de sus jugadores y del cuerpo técnico, para saber cómo encarar lo que se viene en la Copa Sudamericana y también en la Copa Argentina.

Estudiantes cumplió ayer 118 años. A lo largo de este tiempo se generaron muchas glorias del deporte que supieron representarlo en distintas épocas. Pero ojo: no todo es fútbol en el club.

El Pincha ha crecido. Sigue madurando. Y eso me pone muy bien como ciudadano de La Plata y ex trabajador de la institución.

En lo personal, solo tengo para decirle al club: gracias, Estudiantes querido, porque me formaste como deportista. Gracias por los lindos momentos vividos como profe y después entrenador. ­Gracias por las emociones ­fuertes del pasado y las vivencias que marcaron una huella en mi vida.

A los que no se acuerdan o acordaron de mi dentro del club en todo este tiempo, gracias también. Porque en definitiva me han hecho ver que nunca se puede derrotar el cariño, el agradecimiento sincero del día a día que me dan los hinchas cuando me cruzan por la calle. La Plata no es solo 1 y 55. Aunque allí, y a veces sin llegar a disfrutarlo, dejé todo. Y nunca en 26 años me devolvieron algunos directivos de aquellos años, ausentes en el ­descenso y el casi con el club en la quiebra cuando yo dirigí, ni un café.

¡A los hinchas del club, mu­chas gracias y feliz cumpleaños!

* Entrenador de Estudiantes entre los años 1995 y 1997 y ex preparador físico del equipo que salió campeón del torneo de la B Nacional en el campeonato de 1994-95.