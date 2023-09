Estudiantes juega al misterio

La máquina del misterio. Como nunca sucedió en lo que va del ciclo de Eduardo Domínguez, los futbolistas se fueron de la práctica vespertina de ayer sin saber el equipo para mañana. En Gimnasia escondieron y en Estudiantes no se quedaron atrás. El cuerpo técnico decidió realizar un ensayo de fútbol formal en el estadio Jorge Luis Hirschi y, si bien Domínguez paró dos equipos, por momentos en la práctica mezcló futbolistas titulares con habituales suplentes. Por un lado hubo un equipo con línea de cinco defensores; y por el otro, uno con cuatro defensores.

En esa línea, el entrenador evalúa seriamente modificar el esquema táctico y dejar de lado de momento la línea de cinco defensores que utilizó en Rosario ante Newells. Con esa decisión, el juvenil Nicolás Fernández dejaría el once inicial para ocupar un lugar en el banco de los suplentes. Allí, el que ingresaría sería José Sosa, para acompañar a Jorge Rodríguez, Santiago Ascacibar y Javier Altamirano. Además, aunque Leonardo Godoy viene de una lesión ligamentaria en la rodilla, el lateral por la derecha sumó minutos ante San Lorenzo en UNO y frente a Newells en Rosario; por lo que pelea por un lugar en el equipo titular en lugar de Eros Mancuso. No obstante, esto último se terminaría de confirmar hoy por la mañana en el entrenamiento matutino del plantel en City Bell. Luego los futbolistas quedarán concentrados de cara al clásico de mañana. Lo que sí está confirmado es la presencia de Gastón Benedetti en el lateral por la izquierda.

La principal duda será dilucidar si Estudiantes saldrá a la cancha con dos delanteros y Rollheiser jugará más retrasado en el campo, o si el ex River se convierte en atacante junto con Mauro Méndez.

Por otra parte, el entrenamiento también dio dos buenas noticias para el técnico. Y es que en lo que fue un ensayo de fútbol formal entre suplentes y titulares, Mauro Boselli se mostró de gran forma física, por lo que es un hecho que dejó atrás las molestias y estará en el clásico. Lo que resta por definir es si será desde el arranque o como alternativa, ya que no estaría para 90 minutos.

Los que se perderán el partido ante Gimnasia son: Zaid Romero, Luciano Lollo y Guido Carrillo, quienes no llegaron a recuperarse de sus respectivas lesiones y volverán a quedar marginados. Hoy por la tarde se conocerán los convocados que pasarán la noche en el country con miras al juego frente a Gimnasia.

Los hinchas del Pincha preparan un recibimiento especial en UNO

En los últimos días quedó confirmado el operativo de seguridad para el clásico platense de mañana a las 17 horas, y fue el propio Eduardo Aparicio, titular de Aprevide, quien indicó: “Habrá 500 efectivos. Las puertas van a estar abiertas tres horas antes del comienzo del partido. Contaremos con Tribuna Segura como en cada partido, también vamos a hacer un control de admisión para aquellos hinchas que son violentos, y que no pueden venir. Estamos trabajando para prevenir situaciones de violencia y no irrumpir la vida social de La Plata. Queremos llevar tranquilidad y que el que gane festeje”. Además, también está previsto un operativo de prevención en la zona de 7 y 50, lugar emblemático a donde suelen ir los hinchas ganadores del derbi platense. No obstante, en las últimas horas los hinchas de Estudiantes de La Plata se autoconvocaron para realiza un recibimiento especial para el plantel albirrojo el domingo. El mismo será dentro del estadio y no en la previa con la llegada del micro. Este escenario quedó descartado cuando desde los organismos de seguridad confirmaron que no recibieron pedido especial para que los hinchas puedan abordar al micro llegando al estadio. No obstante, compraron 300 bombas de estruendo para el cotejo del domingo, las cuales estarán acompañadas por papelitos rojos y blancos, las banderas, los globos y el humo de los colores característicos del León para así mostrar la pasión del clásico de la ciudad.