Estudiantes no descansa y espera por la vuelta de Ascacibar

No hay descanso para nadie. De presente irregular y con la necesidad de volver a sumar de a tres en el torneo local, Estudiantes empezó una minipretemporada en City Bell. Esto se debe a la doble Fecha FIFA en donde la Selección Argentina enfrentará a Chile y Colombia por las eliminatorias. El fútbol local tendrá un descanso de 15 días, necesarios para un Pincha que viene de capa caída y que no encuentra el camino para volver a ser el equipo que dio la vuelta olímpica en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Recientemente, desde AFA oficializaron la agenda para las fechas 14 y 15 del certamen local, que tendrán lugar luego del parate. Estudiantes primero recibirá a Platense y luego visitará al actual puntero, Vélez. El partido ante el Calamar en Uno será el domingo 15 de septiembre desde las 15.00hs. Mientras que el duro choque ante el Fortín tendrá lugar el lunes 23 de septiembre a partir de las 21.00hs.

De esta manera, el Pincha intentará aprovechar el parate de este fin de semana e implementará una minipretemporada en el Country Club de City Bell que comenzó ayer con una práctica matutina a puertas abiertas para la prensa. La buena noticia es que para el próximo partido de local ante Platense el técnico podrá volver a contar con Santiago Ascacibar, quien todavía se recupera de una lesión muscular que lo marginó del último encuentro.

Por otra parte, Tiago Palacios y Santiago Arzamendia ya dejaron el plantel de Estudiantes para sumarse a la Selección uruguaya y paraguaya respectivamente. Por la Fecha FIFA de septiembre, ambos jugadores deben presentarse para entrenar. El Pincha iniciará la minipretemporada de 15 días sin ellos.

Con relación al lateral izquierdo paraguayo, quien debió abandonar la cancha durante el primer tiempo del partido ante la “T”, se confirmó que tiene una pequeña lesión muscular. Así lo informó la Asociación Paraguaya de Fútbol que, tras hacerse estudios, el defensor argentino nacionalizado paraguayo sufrió una rotura fibrilar menor en la región posterior del muslo derecho. De esta manera, pese a que no es una lesión grave, estará al menos dos semanas de baja y llegaría con lo justo al duelo ante el Calamar luego del parate. En caso que no esté disponible, el Barba tendrá un dolor de cabeza ya que el Vasco tampoco estará a disposición por haber llegado a la quinta amarilla ante la “T”. El DT contará con tres variantes que no suele utilizar: Eric Meza a pierna cambiada, Nicolás Fernández, borrado sin ser tenido en cuenta, o el juvenil Joaquin Pereyra, que aún no debutó en la Primera.