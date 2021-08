Estudiantes no lo pudo aguantar y empató con Banfield en el sur

No se pudo subir a la punta. En el Florencio Sola, Estudiantes empató 1-1 con Banfield en un complicado encuentro. Manuel Castro abrió el marcador para el Pincha a los 14 segundos, mientras que lo empató Jesus Dátolo (con ayuda de Andújar). El encuentro estuvo 17 minutos frenado por un apagón en el estadio. De esta forma, el equipo del Ruso Zielinski se llevó un punto que lo mantiene en los primeros puestos, pero no mostró el juego de los últimos encuentros.



Estudiantes tuvo un comienzo arrollador, ya que desde el inicio abrió el marcador a los 14 segundos: tras un gran pase milimétrico de Estévez, Castro amagó al arquero Altamirano y definió el 1-0, pese al intento de Maldonado de sacarla en la línea.

Si bien el Pincha se acomodó, un apagón a los 8 minutos del primer tiempo le enfrió los planes. Las luces se apagaron y el juego se frenó durante 18 minutos. Tras el reinicio, otro fue el partido. Banfield comenzó mejor y fue el protagonista del encuentro.

La más clara fue un cabezazo de Galoppo, que controló Andújar sin problemas. Después le costó tener peso en ofensiva y estuvo confundido varios minutos, pero después empezó a encontrar mayor dinámica. Un tiro libre de Estévez, que pasó cerquita del arco de Altamirano, fue una de las más claras. Despues el Taladro avisó con otro cabezazo de Galoppo, que controló Andújar. Más allá de la ventaja inicial, Estudiantes no estuvo fino con la pelota y le faltó peso en ataque.

En el complemento, el ritmo fue parejo y las ocasiones escasearon; si bien Banfield tuvo más la pelota, Estudiantes estuvo mejor defensivamente. La más clara en los primeros quince minutos fue del Pincha, gracias a un remate de Sánchez Miño que atajó Altamirano.

El local continuó apostando a la tenencia e inquietó con los centros, ganando siempre en el juego aéreo. Estudiantes probó con un tiro libre bueno de Estévez, pero el Taladro respondió con Álvarez. Tras un buen pase de Dátolo, el volante sacó un remate a colocar que atajó de gran manera Andújar.

Si bien no le patearon tanto al capitán del Pincha, siempre que lo buscaron respondió. Su segunda aparición en el complemento fue conteniendo un cabezazo de Galoppo, para otorgarle tranquilidad al Pincha. Pero en su único error de la noche, llegó el empate de Banfield.

Tras un tiro libre de Dátolo y con Leandro Dpiaz tapándole la visión, Andújar no pudo contener el remate y la pelota se le metió entre las piernas, para el 1-1 a los 80'. Con la igualdad, el local creció y fue superior; el arquero Pincha volvió a salvar al equipo, atajándole un cabezazo a Cruz, que fue a quemarropa. Encima Lamolina no le otorgó un claro penal al elenco del sur, por una agarrón de Apaolaza sobre Pons.

Más allá del ingreso de Pellegrini, el Pincha no le encontró la vuelta al encuentro y no generó demasiado peligro, en un encuentro en el que mostró un nivel irregular. De esta forma, no pudo subirse a la punta pero se llevó un empate que lo mantiene en los primeros puestos. Además se le terminó la racha de tres victorias consecutivas.

Síntesis

Banfield (1): Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Franco Quinteros; Juan Álvarez, Giuliano Galoppo, Lautaro Ríos, Joel Soñora; Luciano Pons y Ramiro Enrique. DT: Javier Sanguinetti.

Estudiantes (1): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Nicolás Pasquini; Jorge Rodríguez; Manuel Castro, Fernando Zuqui, Nahuel Estévez, Juan Sánchez Miño; Jaime Ayovi. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: 14´´ Manuel Castro (Est). 80' Jesús Dátolo (Ban)



Árbitro: Nicolás Lamolina.

Incidencias: A los 8' debió frenarse el juego por un apagón en el Florencio Sola, durante 18 minutos.



Estadio: Florencio Sola (Banfield).