En el Lobo evalúan y esperan lo que viene

En función de lo sucedido en las últimas horas y acerca de los rumores como también de diferentes versiones, el diario Hoy consultó a varias fuentes y durante la tarde conversó con varios dirigentes de Gimnasia, los cuales se explayaron sobre todo lo que está pasando y comentaron: “Es un momento de evaluación de objetivos futbolísticos”. De esta manera, confirmaron la tendencia a lo que podría ocurrir el próximo domingo en caso de que el equipo de Leandro Martini y Mariano Messera no gane contra River Plate.

Por lo tanto, de acuerdo a lo que averiguó este diario, se decidió dejar trabajar tranquilamente a la dupla técnica desde ayer hasta mañana para encarar de la mejor manera posible el partido del fin de semana y tratar de cambiar la cara tras el duro golpe que fue la eliminación por Copa Argentina el miércoles por la noche frente a Argentinos Juniors. A partir de esta situación, se volverán a tomar un tiempo para definir, evaluar y dar la decisión final a partir del día lunes.

“Sobre la coyuntura no se pueden adoptar medidas apresuradas”, fue otra de las frases que salió desde calle 4 respecto a la postura que tienen para definir el futuro de la dirección técnica del Lobo. Sin dudas que vendrán días importantes para Gimnasia, no solo por el partido contra el Millonario sino también porque estará jugando el próximo miércoles y sábado frente a Lanús y Huracán respectivamente. Por eso mismo, todo dependerá de lo que pase en esta semana pero todavía no hay ninguna certeza por parte de la dirigencia respecto a lo que suceda con Martini y Messera.

Como suele pasar en el fútbol y en especial en este país, todo dependerá de los resultados futbolísticos, por lo que las actuaciones dentro del campo de juego definirán el futuro. Lo más pronto será este domingo por la noche contra el equipo de Marcelo Gallardo, que vendrá con lo mejor que tiene para dejar atrás el mal trago de las eliminaciones por Copa Libertadores y Copa Argentina en las últimas semanas. Mientras tanto, el Mens Sana también quiere cambiar la cara y empezar a enderezar el rumbo, ya que comenzó la temporada con irregularidad respecto a los resultados y dudas en cuanto a las actuaciones en cada uno de los partidos que jugó.