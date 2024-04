Estudiantes quiere aprovechar el envión para ganar en la Copa

Chip en modo copero. Estudiantes de La Plata volvió al triunfo después de cinco partidos sin poder ganar entre torneo local y Copa Libertadores, y ahora intentará seguir por la senda de la victoria cuando reciba a The Strongest este martes desde las 19.15 por la segunda fecha del Grupo C del máximo certamen continental. La goleada conseguida ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 13 de la Copa de la Liga le dio confianza y esperanza para poder lograr la clasificación a los cuarto de final del torneo local. No obstante, no se puede relajar y mucho menos ahora en la Copa. Si bien el punto en Chile en el estreno copero de la semana pasada frente a Huachipato no fue malo, tendrá que revalidarlo mañana con una victoria ante el conjunto boliviano, que además viene de ganarle como local al Gremio de Brasil.

En ese sentido, Eduardo Domínguez habló pospartido ante el Ferroviario y bajó un claro mensaje: “El martes hay que volver a mostrarlo, y de esta manera. No sabemos con qué contundencia pero este es el camino que ellos están marcando, nosotros estamos acompañando”.

El equipo aún no está definido, pero el cuerpo técnico puede quedarse con la tranquilidad que todos los futbolistas terminaron bien el partido por la Copa de la Liga y ahora solo resta saber si Eric Meza, quien estuvo ausente por una sobrecarga muscular el fin de semana, podrá ser de la partida en el compromiso copero de mañana. El resto estarían todos a disposición, con las buenas noticias de las recuperaciones de Guido Carrillo y Gastón Benedetti, ambos titulares en el triunfo ante Central Córdoba.

De no mediar imponderables, volverían al equipo Federico Fernández, Enzo Pérez y Javier Correa, mientras que se mantendrían Edwuin Cetré y Gastón Benedetti. De esta manera el 11 se conformaría con: Matías Mansilla; Eros Mancuiso, Federico Fernández, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa; Tiago Palacios; Javier Correa y Edwuin Cetré. En tanto, Guido Carrillo volvería al banco de los suplentes, al igual que Fernando Zuqui.

El plantel se volverá a entrenar hoy por última vez en el Country Club de City Bell y allí el entrenador terminará de definir el equipo para la segunda fecha de la Copa Libertadores. Al mismo tiempo cabe recordar que el Pincha espera por la confirmación de la reanudación del partido frente al Xeneize por la Copa de la Liga, que en principio sería el viernes próximo desde las 19.

Tiago Palacios, el reemplazante de Altamirano que cumple con creces

Con Javier Altamirano fuera de las canchas por tiempo indeterminado, Tiago Palacios se hizo cargo de la conducción del equipo de mitad de cancha hacia adelante y, por el momento, lo está supliendo con creces. El joven uruguayo fue una de las figuras en el partido ante Central Córdoba y convirtió en dos oportunidades par ala goleada de su equipo. En tanto Javier Altamirano, luego de recibir el alta hospitalaria (aún continua con estudios y bajo observación), retomó su vida normal y semanas atrás estuvo en City Bell reencontrándose con sus compañeros de Estudiantes. De hecho el sábado, en el primer partido del equipo en condición de local desde el episodio del jugador chileno, Altamirano dijo presente en 1 y 55 y se mostró contento de poder estar allí acompañando al resto del plantel.

Su reemplazante, Palacios, goleador del duelo ante el Ferroviario, contó: “Contento porque se está abriendo el arco. Si los goles sirven para ganar, es mejor”.

“Veníamos de cinco partidos sin ganar y se venía complicando. Esta semana hablamos mucho que queremos estar entre los cuatro primeros así que este partido había que ganarlo de cualquier manera y lo demostramos en este partido”.

Acerca de la seguidilla de partidos que se le viene al Pincha, Palacios aseguró: “Tenemos la cabeza tanto en la Copa como en el torneo local, además tenemos el partido con Boca que vamos a salir a buscarlo como hoy para llevarnos los tres puntos”.