Estudiantes repetiría equipo para recibir al Rojo

Equipo que gana no se toca. Estudiantes de La Plata lleva dos triunfos consecutivos por goleada en la Liga Profesional e intentará replicarlo el próximo domingo cuando reciba a Independiente de Avellaneda en el estadio Jorge Luis Hitachi por la fecha 10 del certamen doméstico. En ese sentido, en la practica matutina de ayer, el entrenador albirrojo, Eduardo Domínguez, ensayó con un equipo fotocopia al que viene de ganarle 4 a 1 a la Lepra en Rosario. No obstante, el técnico mantiene algunos interrogantes teniendo en cuenta que algunos futbolistas no están al 100% desde lo físico.

Uno de ellos en el lateral derecho, en donde Román Gómez cumplió con una buena actuación pero Eric Meza, mejor de la torcedura de tobillo que sufrió en el Clásico Platense y ya a la par, pelea para volver a meterse de arranque. Eros Mancuso ya se despidió del grupo para continuar su carrera en el fútbol de Brasil. Se espera que el exjugador de Boca se vaya en las próximas horas rumbo a Fortaleza para ya sumarse al equipo brasileño.

En otro orden de situaciones, el entrenador podrá contar con Federico Fernández, quien en las últimas prácticas pudo trabajar a la par de sus compañeros, dejó atrás la sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda y ya podría estar a disposición para el duelo importante del fin de semana. Sin embargo, de no llegar a tope con la recuperación y la exigencia física, Luciano Lollo volvería a ocupar el lugar de primer central junto a Facundo Rodríguez.

Por su parte, en el ataque resta saber también si Domínguez seguirá optando por el doble nueve con Guido Carrillo y Luciano Giménez, algo que parece un hecho, o dispondrá del regreso del colombiano Edwuin Cetré, relegado al banco en el último encuentro por sus flojos rendimientos.

Teniendo en cuenta todo esto, el probable equipo iría con: Matías Mansilla; Román Gómez, Luciano Lollo, Facundo Rodríguez y Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Santiago Ascacibar, Enzo Pérez y Pablo Piatti; Luciano Giménez y Guido Carrillo.