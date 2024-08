Estudiantes recupera soldados y define el equipo para recibir al Rojo

Estudiantes se entrenó en el Country Club de City Bell de cara al partido frente a Independiente del próximo fin de semana y en la práctica matutina de ayer, el cuerpo técnico recibió buenas noticias. Por un lado Federico Fernández se sumó a los entrenamientos a al par de sus compañeros y, si bien su presencia en el equipo no está asegurada, será exigido en las próximas horas para ver como responde de la sobrecarga muscular que lo marginó de los últimos partidos. Además del defensor central, quien ayer pudo trabajar junto al grupo fue Eric Meza, quien también arrastraba una molestia, por lo que el entrenador podría contar con él para el encuentro del fin de semana.

No obstante, después del andar del equipo en ambos partidos, primero el clásico ante Gimnasia, sobre todo con los cambios en el segundo tiempo, y el once que paró en el encuentro frente a Newells, el DT quedó conforme. Por esta razón, el Barba repetiría el once para recibir a Independiente de Avellaneda en el estadio Jorge Luis Hirschi el próximo fin de semana por la fecha 10 de la Liga Profesional.

“Estamos reconstruyendo el equipo que fuimos y obviamente los resultados ayudan. Otra vez metimos cuatro goles, no es una cosa fácil ni algo de todos los partidos. El clásico fue un puntapié para la versión que queremos ser, siendo un poco más directos y en Rosario el equipo lo ratificó”, afirmó el propio Domínguez post victoria con la Lepra. Y agregó: “Buscamos hacer pasos cortos, no ponernos nuevos objetivos a largo plazo, creo que sería un error de nuestra parte”. “Ahora tenemos que competir de la misma forma en nuestro estadio para ganar. Vamos partido a partido, no podemos desviarnos de eso”, cerró el técnico.

Sin embargo, el cuerpo técnico seguirá trabajando durante los días que le restan a la semana previos al compromiso del domingo y, en ese marco, se entrenará hoy por la mañana en el predio de City Bell.

Por otra parte, en cuanto al mercado de pases, la dirigencia trabaja en la incorporación de un volante ofensivo y el apuntado es Emiliano Gómez, aunque tiene ofertas importantes de México. Si no es el uruguayo, irán por otro jugador de similares características.

Por último, Belgrano busca seducir a Luciano Lollo en este libro de pases, pero el defensor tiene vínculo con el Pincha hasta fin de año y se iría sólo si hay dinero de por medio o el intercambio de algún futbolista.