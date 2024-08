El Lobo ya piensa en Racing

Después de la derrota contra Rosario Central, Gimnasia tiene que cambiar rápido de página para intentar volver al triunfo ya que se convirtió en el único equipo de la Liga Profesional que no sumó puntos en los cuatro partidos que se jugaron después del receso. Para esto, el viernes a las 21:00 enfrentará a Racing en Avellaneda.

Por eso mismo, el plantel albiazul no tuvo descanso y hoy se entrenó en Estancia Chica en horario matutino donde los titulares tuvieron tareas regenerativas mientras que el resto hizo trabajos físicos y con pelota para seguir en la puesta a punto. Ya mañana estarán todos a la par donde Marcelo Méndez comenzará a pensar en el posible equipo para visitar a la Academia, donde a priori no tocaría el once.

Con una duda con Valentín Rodríguez y Nicolás Colazo, el resto de la formación no sufriría modificaciones aunque entre miércoles y jueves se va a decidir esta cuestión. En las últimas horas, se confirmó que Martín Fernández pasó la revisión médica y así la quinta incorporación estará presente mañana en Abasto para sumarse a las prácticas. Así se espera que también tenga un lugar en el banco de suplentes. Además de esta nueva opción en el mediocampo, se probará si Agustín Bolívar puede estar disponible después de quedar afuera del partido de ayer por una pubalgia.

Arasa el árbitro en el Cilindro

La Liga Profesional hizo oficial el cronograma de los árbitros para la fecha 10 y Nazareno Arasa fue el designado para el encuentro entre Racing-Gimnasia el viernes a las 21:00 en el Cilindro de Avellaneda. Además de esto, Sebastián Martínez será el encargo del VAR donde será un partido importante para los dos ya que la Academia busca subirse a la punta del torneo mientras que el Lobo necesita el triunfo como agua en el desierto.

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Sebastián Martinez

AVAR: Andrés Gariano

Nuevo triunfo para la Reserva

En la tarde del martes, la Reserva de Gimnasia se trajo tres puntos vitales desde el norte argentino al vencer por 4-3 a Atlético Tucumán en un verdadero partidazo por la fecha 3 de la Copa de la Liga Proyección. Tras lo que había sido la victoria contra Independiente Rivadavia en Abasto, ahora los dirigidos por Lucas Lobos tenían que ir contra el Decano y a pesar que sufrió, ganó de manera justa.

Esto sucedió porque en la primera media hora ya ganaba 2-0 gracias a una presión alta de Lautaro Napolitano que aprovechó un error del arquero para abrir el marcador y luego apareció en el área para tirarse y marcar tras un centro desde la derecha. Sin embargo los locales descontaron con un golazo de media distancia para ponerle suspenso al asunto.

Ya en el complemento, apareció nuevamente Napolitano para convertir su hat-trick al aparecer por el segundo palo después de una pelota parada preparada con anticipo en el primer palo. Encima antes del cuarto de hora, volvería a sacar ventaja nuevamente por una presión alta, jugada colectiva y muy buena definición de Santiago Villarreal.

A pesar de estos golpes, el equipo tucumano no se rindió y descontó rápidamente. A los 70 minutos de penal y a los 72 de tiro libre volvió a ponerle suspenso al partido pero no le alcanzó para más. Así los dirigidos por Lucas Lobos suman 6 de 9 en el torneo y dos victorias seguidas.