Domínguez apuesta a un Estudiantes más directo y ofensivo

Juego directo y efectivo. El Estudiantes de La Plata de Eduardo Domínguez pasó de ser un equipo con un esquema 4-3-1-2 de posesión de balón y mucho juego, a ser un equipo que se para 4-4-2 y con un juego más directo y de transiciones rápidas. El entrenador albirrojo busca en esta segunda parte del año transformar el equipo con los nuevos futbolistas que tiene y encontrar resultados rápidos. Por lo pronto, desde los cambios en el segundo tiempo en el clásico frente a Gimnasia y el once que paró en el encuentro frente a Newell’s, le dieron resultado. Por esta razón, el Barba repetiría para recibir a Independiente de Avellaneda en el estadio Jorge Luis Hirschi el próximo fin de semana por la fecha 10 de la Liga Profesional.

“Estamos reconstruyendo el equipo que fuimos y obviamente los resultados ayudan. Otra vez metimos cuatro goles, no es una cosa fácil ni algo de todos los partidos. El clásico fue un puntapié para la versión que queremos ser, siendo un poco más directos y en Rosario el equipo lo ratificó”, afirmó el propio Domínguez posvictoria con la Lepra. Y agregó: “Buscamos hacer pasos cortos, no ponernos nuevos objetivos a largo plazo, creo que sería un error de nuestra parte”. “Ahora tenemos que competir de la misma forma en nuestro estadio para ganar. Vamos partido a partido, no podemos desviarnos de eso”, cerró el técnico.

Sin embargo, el cuerpo técnico seguirá trabajando durante los días que le restan a la semana previos al compromiso del domingo y, en ese marco, se entrenará hoy por la mañana en el Country Club de City Bell.

Sin poder contar con Eros Mancuso, quien se despedirá de la gente el próximo fin de semana pero sin jugar por la lesión muscular que padece. El lateral derecho surgido del Xeneize pasará a jugar en el Fortaleza de Brasil.

En concreto, los números que recibió el León son los siguientes: 2,5 millones de dólares por el 100% de la ficha (Estudiantes posee el 70%, el restante pertenece a Boca), por lo que se quedará con un mayor porcentaje de ese dinero.

Si bien aún no está cerrada la negociación hasta que el futbolista estampe la firma, ambos clubes llegaron a un acuerdo de palabra y en cuestión de días podría cerrarse un negocio perfecto para el Pincha.

El ex-Boca llegó al Pincha a mediados de 2022 y a préstamo por 18 meses, durante la gestión de Ricardo Zielinski. Ahora, Fortaleza está cerca de concretar su arribo y restan detalles para que se haga oficial su venta.