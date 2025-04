Comenzó una semana movida de Superclásico

Mientras River trabaja en Ezeiza pensando en la Copa Libertadores, en Boca la realidad es bien distinta de cara al Superclásico: sin compromisos entre semana, continúa el descanso (por segundo día consecutivo) y recién el martes retomará los entrenamientos. Pero claro, eso no quita que en la mente de Fernando Gago el partido ya empezó a jugarse desde lo estratégico.

El DT quedó conforme con lo hecho por el equipo en la victoria ante Estudiantes y no se descarta que repita a los mismos once en el Monumental. Aunque -fiel a su estilo- intentó evitar explayarse sobre el compromiso con River -y mucho menos sobre el once- luego del 2-0 al Pincha, Gago dijo: “A partir del martes veo quién está mejor”. Y eso, lectura entre líneas mediante, parece indicar que tiene que ver con las recuperaciones de dos jugadores que son titulares en los papeles para Gago y están entre algodones para el Superclásico: Ander Herrera y Milton Giménez. Ambos podrían llegar, pero difícilmente para ir de arranque. Además, con Miguel Merentiel afilado tras su gol y asistencia del fin de semana, le ganaría la pulseada al ex-Banfield.