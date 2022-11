Estudiantes suma competidores por un refuerzo

Mientras el plantel profesional de Estudiantes de La Plata comienza una nueva semana de descanso, luego de aquel lejano último encuentro ante Godoy Cruz de Mendoza en el estadio Jorge Luis Hirschi, que terminó en victoria y con el pasaporte a la Copa Sudamericana del próximo año, los que no tienen tiempo para tomarse un respiro son los integrantes del Departamento de Fútbol del conjunto albirrojo.

Es que estamos en tiempos de mercado de pases, donde la llegada del nuevo director técnico, Abel Balbo, pone sobre la mesa el armado del grupo pensando en el 2023. Dicho año tendrá al León buscando ser protagonista de las tres competencias que se le vienen por delante.

El flamante entrenador hizo una serie de pedidos, como la continuidad de Emmanuel Mas y Mauro Boselli, aunque también se refirió a los refuerzos. Allí, uno de sus jugadores fetiche es un viejo conocido: Alejandro Martínez.

El “Pity”, el cual pertenece a Central Córdoba de Santiago del Estero, tiene intenciones de ponerse la roja y blanca con Balbo como entrenador, y los dirigentes de ambas instituciones van negociando la posibilidad de que la transferencia llegue a buen puerto. Sin embargo, hubo un problema en las últimas horas.

Más allá del aspecto económico, que no sería un impedimento mayor (las diferencias son salvables), apareció un competidor para quedarse con el futbolista. Se trata de Vélez Sarsfield, que levantó el teléfono y tentó al futbolista para sumarlo a la entidad de Liniers, aunque hay un dato no menor: el Fortín no jugará competencias internacionales durante el 2023. De esta manera, el Pincha corre con ventaja, aunque habrá que esperar cómo se encamina la historia en los próximos días.

Por otra parte, hay que esperar en el transcurso de la semana cómo avanza la búsqueda de un arquero, una solicitud de Balbo a la Secretaría Técnica, como también los arribos de Leonardo Jara e Iván Ramírez, dos nombres importantes y que le darían un salto de jerarquía al plantel para afrontar la Sudamericana con altura e intentando conquistarla.