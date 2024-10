Estudiantes vuelve al trabajo en City Bell

El empate de Estudiantes en el Bajo Flores no solo dejó un sabor amargo por la desconcentración en la última jugada que permitió el gol agónico de Barracas Central, sino que también trajo consecuencias para el equipo de Eduardo Domínguez. Enzo Pérez recibió su quinta tarjeta amarilla en lo que va de la Liga Profesional, lo que le impedirá estar presente en el próximo encuentro del Pincha ante Independiente Rivadavia en Uno, cumpliendo así con una fecha de suspensión.

El mediocampista fue amonestado nuevamente por el árbitro Ariel Penel, sumando una baja sensible para el partido que viene. Pero no es el único jugador que preocupa al cuerpo técnico. Bautista Kociubinski, quien tuvo pocos minutos en cancha frente a Barracas, también fue amonestado y acumula su tercera amarilla en el torneo, por lo que deberá tener cuidado en los próximos compromisos.

Además, Domínguez deberá estar atento a la situación de dos jugadores clave: Santiago Ascacíbar y Facundo Rodríguez. Ambos futbolistas llegaron al partido con cuatro amarillas y, aunque no fueron amonestados esta vez, siguen en riesgo de suspensión para las próximas fechas si ven una nueva tarjeta.

No obstante, esta semana podría recuperara hasta seis jugadores. En primer lugar, Guido Carrillo, el más esperado. Al punto que Estudiantes viene jugando sin un referente de área por su ausencia. El atacante de magdalena no volvió el viernes porque en el último estudio le detectaron que todavía no soldó del todo la fractura que sufrió en la pared de la órbita que sufrió ante Defensa, por lo cual todavía su presencia sigue siendo un riesgo. En ese sentido, la cercanía del partido contra la Lepra mendocina lo mantiene en duda. De todos modos, será un jugador a evaluar en estos días. El resto son: Fede Fernández, Luciano Lollo, Tiago Palacios, Pablo piatti y Edwuin Cetré.