El Lobo, entre rencillas internas y un técnico que puede definir el futuro de las elecciones

Como aquel sueño muchas veces frustrado que tuvieron miles de platenses de cruzar a Uruguay en un puente que iba a unir a Punta Lara con Colonia, al presidente de Gimnasia, Mariano Cowen, nadie le quita la esperanza de la reelección en un año político que ya arrancó movido con la salida del cuerpo técnico en menos de un mes.

Con el mismo sentido que se intentó averiguar para contratar a Radamel Falcao García y generar un golpe de efecto en el mercado de pases de verano, desde el entorno más cercano del presidente del Lobo impulsan la idea de golpear fuerte en la sucesión del uruguayo Méndez, por quien ayer comenzaron las negociaciones para pagarle un resarcimiento económico por desvincularse antes de que termine su contrato.

Algunos dirigentes de segunda línea recordaron la estrategia de otro expresidente como Gabriel Pellegrino, quien a finales de agosto del 2019, a tres meses de las elecciones, contrató a Maradona como entrenador y logró quedarse tres años más en el club. ¿Podrá el oficialismo convencer a Guillermo Barros Schelotto y repetir la misma estrategia con el Mellizo?

Al margen de las aspiraciones personales de algunos dirigentes (no de todos, ya que algunos están decididos a no seguir más en el club después de noviembre), el nombre de Guillermo no solo genera expectativa, sino que también admiración y respeto profesional como director técnico.

El Mellizo, junto a su hermano Gustavo en el cuerpo técnico, además de conocer cada rincón del club y tener tatuado en el alma los colores del Lobo, fue uno de los mejores técnicos que tuvo Lanús en toda su historia y se fue con un gran concepto de los hinchas en Boca, a pesar de no haber podido ganar la Final de la Copa Libertadores en Madrid contra River.

Para Gimnasia poder contratar a Guillermo Barros Schelotto como entrenador sería pegar el gran salto de calidad, luego de improvisar con otros entrenadores como Mariano Soso, el propio Marcelo Méndez, Chirola Romero, Mesera y Madelón en los últimos años.

Sería retomar el protagonismo mediático que supo tener con Maradona y darle a los mellizos la posibilidad de reinsertarse en el fútbol argentino, después de que Boca le cerrara las puertas a fin de año, cuando terminó eligiendo a Fernando Gago.

Si bien ayer se filtró que el primer contacto con Guillermo fue negativo (le habría anticipado que pretende quedarse en Estados Unidos o buscar otros clubes o ligas para robustecer su carrera como entrenador), una parte de la dirigencia no baja la guardia. La otra parte, la que viene de la mano de Marcelo Gauna y Juan Pablo Arrien, pretende cerrar a toda costa a Lucas Pusineri como nuevo entrenador.

“No lo quiere ni ver Cowen”, comentó un allegado al presidente, quien mantiene una puja interna de intereses con algunos compañeros de comisión directiva que pretendían dejar a Ricardo Kuzemka en lugar de Zaniratto como técnico interino.

En el medio, mientras pasan los días y se fortalece el operativo seducción para convencer al Mellizo (para Cowen sería la frutilla del postre para su gestión y el principal talismán para quedarse en el club tres años más) ofrecieron a otros entrenadores como Víctor Bernay, Lucas Licht, Diego Flores, Diego Coca, Fernando Gamboa, Daniel Córdoba, Rodolfo Arruabarrena y hasta el propio Carlos Fernando Navarro Montoya, quien recientemente asumió en Ramón Santamarina de Tandil.

Se supo, además, que el Tornado Alonso, quien fue el técnico de la Selección de Uruguay en el último Mundial, desistió de la chance de venir a dirigir al Lobo.