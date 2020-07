Estudiantes y Gimnasia, parados de forma distinta ante la ayuda del Gobierno

La tercera semana de julio se cierra con realidades diferentes para Estudiantes y Gimnasia. Como el resto de los clubes e instituciones deportivas de la Argentina, venían sacando cuentas para poder pagar los salarios de los empleados y mantener al día todo el personal.

Según confirmaron de manera oficial fuentes de ambos clubes, la realidad es muy distinta a esta altura del mes de julio: Estudiantes pudo cobrar la tercera cuota de la Asistencia para el Trabajo y la Producción, y logró pagar la totalidad de los sueldos de junio y el medio aguinaldo correspondiente a mitad de año. Por otro lado, la dirigencia de Gimnasia comenzó con el pago de los sueldos, sin completarlos en su totalidad.

Desde la sede de calle 4, en donde funciona la oficina del presidente Gabriel Pellegrino en Gimnasia, confirmaron la voluntad de pagar todas las mensualidades y los aguinaldos. Incluso, algunos directivos están dispuestos a prestar el dinero en el caso de que la situación no se pueda resolver antes de fin de mes.

Es que a diferencia de lo que venía ocurriendo en mayo y en junio, a Gimnasia se le juntaron dos problemas: no cobró la Asistencia para el Trabajo y la Producción, y encima recibió solo el 50 por ciento de los derechos de televisación que todos los meses los clubes venían cobrando en su totalidad.

Si bien no fue reconocido de manera oficial, el club había calculado tener entre las dos cosas cerca de 19 millones de pesos disponibles para terminar de pagar sueldos y aguinaldos, y no generar un retraso con el personal del club (más de 400 personas de relación laboral directa).

Por el lado de Estudiantes la ecuación fue más simple, debido a que había empezado a cobrar el ATP en mayo, cuando en realidad la recaudación de abril no había sufrido una baja tan sensible. Encima, prorrogó el pago de una cuota de 375.000 dólares por el estadio con el Banco Itaú. También, en lo que va de julio cobró menos de lo previsto por los derechos de televisación, y pudo acceder a la tercera cuota del depósito de la ATP. Como consecuencia de todo esto, el miércoles de esta semana todos los empleados ya tenían depositados los salarios y los aguinaldos correspondientes, y no había motivos para reclamos o quejas.

El pago de sueldos es uno de los principales factores de preocupación en los clubes e instituciones deportivas. Ante las medidas de aislamiento y la prohibición de concurrencia de personas a los estadios han perdido más del 60 por ciento del poder de recaudación.