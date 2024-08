Eyes Have It le pide revancha a Colbac Bomb y ojo con Llaullin

Este mediodía vuelve a haber acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con una oferta de trece turnos entre las 11:30 y las 17:30. De la programación se destaca el Especial Bolivia (1.100mts.), con chances parejas entre los nueve participantes y es el momento para que Eyes Have It intente cortarle el vuelo a Colbac Bomb, para así cobrarse revancha del último enfrentamiento. Igualmente, los nombrados no deberán descuidarse de Llaullin, de una campaña más que regular, con mucho roce jerárquico que puede hacer valer en los metros de la definición.

Ubicado en décimo turno de programación, es una cita reservada para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, con una recompensa de $2.610.000 al que resulte ganador.

Así que como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, y con seguridad, va a ser un “carrerón”… ¡¡¡Hagan juego, señores!!!

CANDIDATOS DE HOY

1ra.) 3 – 4 – 7

2da.) 5 – 3 - 2

3ra.) 3 – 5 – 2

4ta.) 2 – 4 – 10

5ta.) (3 – 3 A) – 1 – 6

6ta.) (1 – 1 A) – 6 - 9

7ma.) 9 – 6 – 2

8va.) (5 – 5 A) – 8 - 2

9na.) 1 – 5 - 4

10a.) 7 – 6 – 2

11a.) 7 – 8 – 9

12a.) 7 – 9 – 8

13a.) 6 – 9 – 4 – 10