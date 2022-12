Facundo Tello expresó su alegría por haber estado en Qatar

El árbitro Facundo Tello, quien participó del Mundial de Qatar 2022, señaló ayer en Bahía Blanca que pudo "disfrutar muchísimo" su experiencia profesional en el certamen ecuménico, a lo que se sumó su felicidad por la conquista de la Copa del Mundo de parte del seleccionado argentino.

"Lo disfruté muchísimo, todavía no tomo real dimensión de lo que me tocó pasar desde lo personal, porque no podría haber esperado un escenario mejor", agregó el juez, de 40 años.

El árbitro formuló estos conceptos en el marco de una conferencia de prensa junto al delantero Lautaro Martínez, también oriundo de Bahía Blanca, quien fue reconocido ayer por la tarde por diversas entidades de la ciudad, en el Teatro Municipal

"Me siento un bendecido de haber cumplido un sueño, haber vivido la experiencia más grande que puede vivir un árbitro, lo disfruté muchísimo", afirmó.

Tello invitó a los jóvenes árbitros que "trabajen, que tomen esta profesión que realmente es hermosa, que definan muy claramente cómo van a transitar el camino del arbitraje".

"Es una profesión para disfrutarla con absoluta libertad, con mucho profesionalismo y enfocarse en objetivos cortos y largos y que sueñen", concluyó. (Télam)