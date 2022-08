Fernando Alonso correrá para Aston Martin en la próxima temporada

En el transcurso de las últimas horas y en relación a la Fórmula 1, se conoció que el piloto Fernando Alonso, bicampeón mundial de la Máxima en los años 2005 y 2006, correrá en el equipo Aston Martin a partir de la próxima temporada. Según trascendió, el español alcanzar un acuerdo con la escudería británica, a la que llegará desde Alpine y dicho esto, también fue confirmado por el propio equipo a través de las redes sociales.

En este sentido, publicaron: “El equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One se complace en confirmar que Fernando Alonso se unirá al equipo en 2023 con un contrato de varios años”. Para la escudería de Gran Bretaña, que seguirá por el momento el piloto canadiense Lance Stroll, la contratación de un “talento especial” como el de Alonso es una “clara declaración de intenciones” y un compromiso para desa­rrollar un “equipo ganador”. Y el propio Alonso también comentó sus sensaciones al respecto.

Así las cosas, el oriundo de Asturias valoró: “Conozco a Lawrence y Lance (Stroll) desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula 1. He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con pedigrís ganadores, y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone”.

Y sentenció: “La pasión y el deseo de rendir que he presenciado me convencen de mantener mi disfrute y mi compromiso con este deporte. Tengo la intención de volver a ganar y, por lo tanto, tengo que aprovechar las oportunidades más adecuadas”.