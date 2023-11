Fernando Diniz ya implementa el método Fluminense en la Selección de Brasil

Fernando Diniz ha llegado a ser el entrenador de la Selección de Brasil gracias a su característico estilo de juego, basado en el jogo bonito ortodoxo y la libertad creativa de cada uno de sus jugadores. Sin embargo, hasta el momento no se había podido observar la implementación de sus métodos del “Flu” en la Canarinha, ya sea por falta de tiempo o por poco entendimiento con el plantel. Ahora, con la tranquilidad de ser campeón de la Copa Libertadores (un objetivo que lo tenía desvelado), el estratega comenzó a pincelar al equipo a su gusto.

De hecho, en las últimas horas se viralizó un video donde, poco a poco, sus hombres van captando la salida de juego que pregona y, también, la espontaneidad que tanto exige dentro del campo, sin miedo al error.

“Mi método es aposicional y funcional. En los equipos de Guardiola, con dos minutos se nota que los jugadores obedecen a un espacio. Los de la derecha se quedan en la derecha, los de la izquierda, en la izquierda, y el balón llega a esos espacio. El fútbol, para mí, tiene mucho que ver con la vida. Entonces, cuando la gente sólo analiza la parte táctica, es difícil. Porque en general sólo se habla de la parte táctica y del resultado final, y el fútbol no se trata de eso. Las relaciones humanas que se establecen en un equipo de fútbol están muy por delante de la parte táctica”, sentenció Diniz.

Cabe recordar que Brasil se encuentra tercero con siete unidades en cuatro enfrentamientos disputados, de los cuales ganaron dos (5-1 vs. Bolivia, 1-0 vs. Perú), igualaron uno (1-1 vs. Venezuela) y perdieron otro (2-0 vs. Uruguay).