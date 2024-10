Fórmula 1: Colapinto tuvo un gran rendimiento en el Sprint

Franco Colapinto volvió a demostrar un rendimiento sobresaliente en el comienzo de su cuarto Gran Premio de Fórmula 1.

El piloto argentino se ubicó en la décima posición en la clasificación para la carrera Sprint de este sábado, la primera vez que compite en este formato en la Máxima categoría.

A pesar de haber quedado por delante de su compañero de equipo, Alex Albon (que saldrá 18°), el joven de 21 años expresó su frustración en las entrevistas posteriores debido a un error en la SQ3 que le impidió luchar por una mejor posición.

“Estoy bastante molesto… Hicimos un buen trabajo en la Q1 y Q2, pero parece que no aprendo porque pedí el mismo cambio que en la Q3 de Bakú y, nuevamente, no funcionó. En la curva 1 patiné, intenté recuperar en las curvas 3, 4, 5 y 6, donde fui muy rápido. Llegué a la curva 7 con los neumáticos sobrecalentados, volví a patinar. Lo que intentamos no volvió a funcionar. En la curva 9 también salí patinando. Traté de recuperar tiempo en el resto de la vuelta, pero ya era demasiado tarde. El coche no se sostenía. Es un error que debo aprender a manejar mejor, entender el límite de los neumáticos y no sobrepasarlo. Pero siempre quiero más, más carga, y a veces el coche dice basta”, comentó.

Cuando le recordaron que había tenido solo una sesión de entrenamiento en el Circuito de las Américas, de 5.513km en Austin (Texas), y que pilotos más experimentados como Albon y Oscar Piastri (16°) también enfrentaron dificultades, Colapinto no dejó de mostrar su insatisfacción por el problema en la SQ3 que le impidió ser más competitivo: “Todo comienza de cero, tengo ganas de volver a clasificar. Me quedé con bronca”. Su comentario se refería a que, tras la carrera Sprint de este sábado, que constará de 19 vueltas (desde las 15, hora de Argentina), también tendrá la clasificación para la carrera principal del domingo (desde las 19).

“Mañana (por hoy) tendremos otra oportunidad de hacer algo, la largada será clave, obviamente. Vamos a intentarlo, veremos qué podemos lograr. Pero necesitamos entender qué pasó hoy en la SQ3 para evitar que suceda de nuevo. Estoy seguro de que obtendremos un buen resultado. No es lo ideal, podríamos haber salido en los puntos, pero no será así”, concluyó, refiriéndose a que la carrera Sprint otorgará puntos solo a los primeros ocho clasificados.