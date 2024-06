Fórmula 1: se prepara un histórico cambio para el 2026

La Fórmula 1 ha implementado una serie de cambios en sus autos que entrarán en vigor a partir de la temporada 2026. Entre las características más destacadas de estos nuevos vehículos revelados por la FIA, se encuentran su mayor ligereza, menor peso y una reducción en su ancho y largo. Además, se eliminará el DRS, que será sustituido por una nueva configuración aerodinámica.

Específicamente, los nuevos autos de Fórmula 1 serán 30 kilos más ligeros que los actuales. “Se busca mejorar la eficiencia y el manejo”, señalaron desde la organización. Además, el auto será más corto, ya que la distancia entre ejes se reducirá de 3,600 mm a 3,400 mm. Asimismo, el ancho del vehículo disminuirá en 100 mm, pasando de 2,000 mm a 1,900 mm. En este sentido, los nuevos neumáticos también serán más estrechos, con una reducción de 25 mm en los delanteros y 30 mm en los traseros.

El sistema DRS, implementado desde la temporada 2011, será reemplazado en 2026 por una aerodinámica activa, con alerones delanteros y traseros móviles. Además, habrá dos opciones de configuración: una para minimizar el consumo de combustible y otra para maximizar el rendimiento en las curvas. Se mantendrán las zonas actuales para el adelantamiento, adaptadas a este nuevo sistema.

La principal cara de las quejas que motivó a la implementación de una modificación histórica fue el tricampeón del mundo Max Verstappen, quien se refirió al Gran Premio de Mónaco donde terminó en el sexto lugar y expresó su descontento por algunas cuestiones de la carrera, a la cual definió como “aburrida”. Esto no tardó en llegar a los oídos de los directivos de la F1 que ya tomaron cartas en el asunto. Sin embargo, todo indica que no accionarán sobre esta competencia en particular, sino sobre los novedosos autos que manejarán los protagonistas.

Finalmente, la F1 ha anunciado el “compromiso de un número récord de seis fabricantes de unidades de potencia”. A partir de 2026, estas unidades utilizarán combustibles 100% sostenibles y tendrán una distribución de energía del 50% eléctrica y 50% térmica.