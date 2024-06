La Selección se entrena al ritmo de Messi

Se pone a punto. Se acerca la Copa América y la Selección Argentina empieza a acelerar su preparación de cara al debut del 20 de junio ante Canadá. Ayer, el elenco dirigido por Lionel Scaloni cumplió con un nuevo entrenamiento en Miami, donde de a poco se va conformando el plantel definitivo para jugar la Copa América. Antes de dar la lista final de 26 jugadores, la Selección disputará en estos días dos amistosos: el primero será el domingo, desde las 20, ante Ecuador y si bien Lionel Scaloni todavía no confirmó nada, ya tiene una idea para el armado del once.

En principio el DT pondrá ante Ecuador una base de titulares, pero no será el 11 ideal que arranque este domingo en el estadio Soldier Field, de la ciudad de Chicago. En algunos puestos, la Selección tendrá entre los titulares a futbolistas que por el momento no están en el primer escalón de la consideración de Scaloni, por lo que se espera que la formación termine siendo un mix. Especialmente, el entrenador quiere darle rodaje a aquellos que en el último tiempo no jugaron tanto con sus clubes.

Como es habitual, otra de las principales dudas es si jugará Lautaro Martínez o Julián Álvarez en el centro del ataque. Aunque la gran temporada que tuvo el delantero del Inter podría volcar la balanza a su favor. La otra disputa es entre Nicolás González o Ángel Di María, quien participará de su último torneo con la Selección Argentina en esta Copa América. En este último caso, las chances están bastante más repartidas y todo dependerá de lo que Scaloni y su equipo vayan observando con el correr de la semana.

Lo cierto es que para terminar de confirmarlo, el DT tiene la práctica de este viernes también en horario de la tardecita/noche, mientras que el sábado el último entrenamiento será en horario matutino, porque después del mediodía afrontarán las tres horas de vuelo desde Miami hacia Chicago, para quedar concentrados a la espera del amistoso del domingo.

Luego del partido en Chicago, la Selección regresará a Miami para preparar el último amistoso previo a la Copa que será ante Guatemala, el viernes 14 de junio en Landover, Maryland. Entre uno y otro encuentro, el miércoles 12 Scaloni deberá hacer los tres cortes finales para dejar el plantel en veintiseis jugadores.