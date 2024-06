Gimnasia piensa en Barracas

En la mañana del miércoles el plantel de Gimnasia regresó a los entrenamientos en Estancia Chica para dar el primer paso en una semana larga de trabajos hasta el martes que viene. Allí quedará concentrado en la Casona a la espera del duelo del miércoles a las 21:15 contra Barracas Central en el Juan Carmelo Zerillo por la fecha 5 de la Liga Profesional.

En cuanto a la preparación del equipo de Marcelo Méndez para este partido, ayer en el regreso a las prácticas hubo un jugador que se entrenó de manera diferenciada por una molestia muscular que arrastra del último encuentro. Esto sucede porque Pablo De Blasis se retiró de la cancha de Instituto con un pequeño dolor y por eso fue reemplazado. A la espera de su evolución, el miércoles se entrenó aparte y se espera que a la brevedad pueda sumarse al resto de sus compañeros ya que desde el cuerpo técnico albiazul creen que llegaría sin problemas al miércoles.

Luego, el resto del equipo se entrenó de manera normal aunque recién durante el fin de semana se comenzarán a ver posibles intenciones del equipo que podría parar el uruguayo donde salvo un cambio defensivo o una modificación por algún problema de último momento, no tocaría muchas fichas el ex Defensor Sporting a pesar del flojo partido en Alta Córdoba. El DT charrúa buscará terminar con una sonrisa junto a la gente Mens Sana antes del receso por la Copa América, donde no habrá actividad por un mes pero sí habrá una gran parte de dicho tiempo basado en una pequeña pretemporada.

El plantel de Gimnasia se reencontrará esta mañana en Estancia Chica para su segundo día de trabajo donde hoy se elevarán un poco las cargas tanto desde lo físico como lo futbolístico para aprovechar la semana larga hasta el martes que viene.

Próximo partido

Fecha 5 de la Liga Profesional

Miércoles 12 a las 21:15

Vs. Barracas Central

Estadio Juan Carmelo Zerillo

El Guapo llega irregular

El próximo rival de Gimnasia fue uno de los que cerró la fecha 4 el martes por la tarde donde perdió 2-0 contra Huracán en el encuentro que se jugó en la cancha de Deportivo Riestra. Barracas Central, que el torneo pasado hizo una buena campaña quedando entre los primeros 4 de la Zona A pero quedó eliminado en cuartos por Estudiantes, no comenzó tan bien esta Liga Profesional, siendo un tanto irregular.

Esto sucede porque hasta el momento el Guapo cosechó 4 puntos producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Justamente su único triunfo fue en el debut contra Godoy Cruz en Mendoza por 1-0 pero luego empató de local 1-1 con Sarmiento y perdió dos consecutivo frente a Unión y el Globo.

Tan es así que luego de la derrota contra Huracán, el DT Alejandro Orfila fue autocrítico en conferencia de prensa: “Este equipo ha hecho muy bien las cosas, pero hoy no tuvimos la actitud ganadora en el primer tiempo. Si queremos ser protagonistas tenemos que estar enfocados hacia dónde queremos ir porque no nos sobra nada. Los futbolistas nos siguen ilusionando”.