Estudiantes necesita resetearse

Volver a empezar. Cualquier eliminación es dura, pero más aún cuando hay ilusiones de por medio que le permitían al hincha de Estudiantes encariñarse con la idea de que su equipo podía pelear hasta el final de la Copa Libertadores. Ilusiones bien fundadas a partir de que este mismo plantel fue el que se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional hace menos de dos meses atrás en Santiago del Estero. Y más aún si le sumamos que se consagró también de la última edición de la Copa Argentina a fines del año pasado. Un presente glorioso que permitía soñar en grande.

Sin embargo, es fútbol y el presente ya no es presente y el futuro ya no será como se lo imaginaban. Estudiantes dejó atrás aquel funcionamiento que le permitió tocar el cielo con las manos y se convirtió en un equipo predecible de mitad de cancha hacia adelante y endeble de mitad de cancha hacia atrás. No da seguridad en ofensiva y mucho menos en defensiva. ¿La causa? Difícil establecer una. Bajones individuales que afectan al colectivo, decisiones del entrenador que no fueron acertadas y, por si esto fuera poco, un calendario ajustadísimo que no dio margen de error a un equipo que compitió todo lo que se jugaba. Supercopa en Córdoba ante River, Copa Argentina, Copa de la Liga, Copa Libertadores y Liga Profesional. Es el equipo que más jugó del fútbol argentino en este año y no es poca cosa.

Ahora, ya sin Libertadores por delante y sin la chance que tenía de jugar la Sudamericana siendo tercero del Grupo C del máximo certamen continental, a los dirigidos por Eduardo Domínguez les quedará cumplir con el partido pactado en Curitiba contra Gremio por la última fecha de la Libertadores y luego cerrar con el último partido de la Liga Profesional ante Sarmiento en Junín. Terminado ese encuentro, los jugadores serán libres por unos días debido al receso por la Copa América en Estados Unidos. Un parate esperado por un equipo que tuvo un calendario que no le dejó lugar para el descanso. Y sobre el final del primer semestre, se notó. Habrá que resetearse, cargar energías y elegir bien en el mercado de pases.