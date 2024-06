“Mi cabeza está puesta en Gimnasia, pero si llega alguna oferta se analizará”

Luego de varias temporadas, Nelson Insfrán tuvo la posibilidad que tanto esperó. Agarró el arco en el momento más sensible de los últimos diez años y fue la gran figura en el duelo por la permanencia ante Colón.

Desde ese entonces, el Mono superó las expectativas y así se fue metiendo en el corazón de los hinchas. En diálogo con Deportivo 1270, el arquero tripero contó sus sensaciones sobre el presente del equipo y habló de la figura de Marcelo Méndez.

“El torneo pasado en lo personal fue bueno, a nivel grupal no conseguimos nada y hay que seguir laburando. Estar como titular lo soñé un montón, de todas maneras, siempre hay que estar trabajando día a día para estar listo cuando te toque jugar. El sistema de juego que propone Marcelo es ir a presionar arriba, te lleva a estar adelantado y achicar espacios para poder cortar. Estos cambios los vamos trabajando con el entrenador de arqueros en las prácticas. Lo que propone el técnico es muy diferente a lo que veníamos trabajando porque nos pide más intensidad y que ejerzamos mayor presión al rival”, comentó Insfrán.

Consultado sobre su futuro, el formoseño explicó: “Me gustaría pegar un salto, aunque hoy mi cabeza está totalmente puesta en Gimnasia, me siento muy cómodo porque siento que me estoy posicionando en el arco y estoy logrando una cierta continuidad. Por ahora no tengo novedades, hablé con mi representante y la idea es que si hay alguna oferta la analizaremos”.