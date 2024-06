Llegó a su fin el congreso Aspire en Uno

En la mañana del jueves el estadio Jorge Luis Hirschi despidió al Aspire in The World Fellows - The Workshop Tour con una gran jornada donde participó el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, junto a Valter di Salvo de Aspire Academy y varios de los conferencistas internacionales que se presentaron en los primeros dos días del evento.

Más de 400 chicos de la ciudad, Berisso y Ensenada, provenientes de diferentes clubes de barrio, que llegaron de la mano de la Fundación Estudiantes, participaron de las actividades que fueron parte del cierre del evento.

Todo comenzó con un desayuno saludable y luego hubo algunas sesiones recreativas coordinadas por el propio mandatario albirrojo, dejando una fuerte marca y legado para el deporte y todos los chiquitos presentes.

Así las cosas, las jornadas finalizaron a pura orquesta. Fueron tres días con mucha intensidad, ya que se intercambiaron conocimientos, vivencias y mucha camaradería en lo que fue la primera visita del evento a nuestro país.