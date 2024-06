El Dibu Martínez: de la respuesta a Mbappé a su “pelea” por ir a los JJ. OO.

Desde Miami, el arquero Emiliano Martínez habló en exclusiva con TyC Sports y remarcó que quiere participar de los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina Sub-23, tras en la defensa del título en la Copa América de Estados Unidos 2024. Si bien a esta altura no obtuvo el permiso, el Dibu admitió que está dispuesto a librar una “pelea” con los dirigentes de Aston Villa.

“Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de selección, no está cien por ciento dado. Yo siempre pongo a la Selección Argentina por delante y si tengo que pelearme con el club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es llevar la dorada”, confesó Dibu Martínez.

La Copa América 2024 se llevará a cabo del 20 de junio al 14 de julio, fecha en que se disputará la final en el Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. Esto significa que si la Selección Argentina llega hasta esa instancia, el ex-Arsenal no tendrá vacaciones, ya que el fútbol en los Juegos Olímpicos será entre el 24 de julio y 9 de agosto. Mientras que la Premier League comenzará el 17 de agosto. Un calendario bastante apretado y con poco descanso para un jugador importante que participará en la próxima edición de la Champions League, luego de 41 años de espera para Aston Villa.

Por último, el Dibu le respondió al francés Mbappé, que esta semana dijo que ganar una Eurocopa era lo más complejo a nivel selecciones. “No hay nada más difícil que un Mundial, eso lo sabemos todos”, sentenció Martínez.