Gimnasia apunta a un mercado con “lo justo y necesario”

En la mañana de ayer Gimnasia llevó adelante una nueva jornada de entrenamientos con la mente puesta en lo que será el partido del próximo jueves frente a Platense en Vicente López. Allí, los dirigidos por Néstor Gorosito buscarán una nueva victoria que les permita recuperar el liderazgo de la actual Liga Profesional.

En ese sentido, Pipo trabajó como es habitual con sus dirigidos, dividiendo como de costumbre la práctica en dos partes. Primero el plantel realizó entrada en calor, para luego pasar a los trabajos de activación y físico en el gimnasio del Campus Carlos Timoteo Griguol.

Acto seguido el plantel completo realizó trabajos con pelota en la cancha número 2 del predio abastense. Táctico bajos las órdenes de Néstor Raúl Gorosito, y culminaron con fútbol formal 11 contra 11, donde el juvenil Gonzalo González tuvo minutos sustituyendo a Manuel Insaurralde, quien juega en una posición que no le corresponde por la ausencia de Guillermo Enrique.

En la jornada de hoy, a partir de las 9:30, Gimnasia volverá a entrenarse en Estancia Chica y recién allí Pipo podrá dar algunos indicios de lo que sería un probable equipo. Todo indicaría que volverá a contar con Carbonero (ver aparte) y hasta quizá pueda volver a considerar a Germán Guiffrey, quien finalmente no se irá del Lobo.

¿Un partido más para Johan?

Todo hace indicar que el hincha de Gimnasia podrá continuar disfrutando del fútbol de colombiano Johan Carbonero, sucede que las negociaciones con Racing aún no se destraban. En la jornada de ayer, pese a las expectativas, la Academia no mejoró la forma de pago. Y en el Lobo pretenden mínimo 3 millones de dólares en un pago.

Desde medios capitalinos, afirmaron que la operación por Carbonero estaba casi cerrada. Pero la realidad es que Gimnasia no está dispuesto a relegar dinero al negociar, ni aceptar pagos en cuota. De este modo, en julio, el club buscará pagar el dinero adeudado a Once Caldas para hacerse acreedor del 70% del pase, más los derechos federativos. En este sentido, Johan Carbonero no se mudaría del Bosque.

Otra de las novedades giró en torno a la figura de Germán Guiffrey. El cuerpo técnico tenía como prioridad incorporar un lateral derecho, un central zurdo y luego un volante. Pero dado que el ingreso económico no llega a las arcas de calle 4, hubo charla con Gorosito y tomando en cuenta que el defensor no recibió ofertas para dejar el club, volvería a ser considerado por Pipo, incluso tendría chances de ser convocado para el partido del jueves.

Por último, habrá novedades acerca de lo que será la llegada del lateral derecho que tanto espera Gorosito, y en el cierre de la semana Pablo De Blasis llegará al país y se reunirá con los dirigentes. ¿Se dará el esperado regreso?

Quiere asegurar a Tarragol

Bien es sabido que Cristian Tarragona día a día se gana un poco más los corazones de los hinchas del Lobo. Es por ello que los dirigentes tomaron la decisión de asegurar al delantero, cuyo contrato vence en diciembre de 2023. Iniciaron las negociaciones, ¿será un golazo del Lobo?

Luche y vuelva, Guiffrey

Los ingresos en el mercado no fueron los esperados, y en este sentido Gimnasia apostó a un nombre interno. Germán Guiffrey volverá a ser tenido en cuenta como el central zurdo que buscaba Gorosito. Buena chance para el defensor.