Gimnasia quiere jugar fuerte en el mercado de pases

Mientras los jugadores de Gimnasia siguen gozando de sus merecidas vacaciones, el cuerpo técnico y la dirigencia albiazul trabajan en el armado del plantel para el 2024. A la espera de definiciones por el caso Rodrigo Saravia, el mercado de pases tripero empieza a sumar apellidos. Todos los detalles en la siguiente nota de diario Hoy.

Tal cual venía adelantando este medio, la prioridad de la comisión directiva es contratar un arquero y lateral izquierdo. En caso de que Atlético Tucumán decida utilizar la posibilidad de repesca por Cabral, se buscará un defensor central. Por su parte, Cristian Tarragona dejó en claro que su intención es continuar su carrera en el exterior, por lo que perdería fuerza la posibilidad de seguir en Gimnasia.

Un tema aparte es el de Rodrigo Saravia. Al conocerse el interés del Lokomotiv de Moscú, donde se dijo que el mediocampista tuvo charlas con la CD albiazul acerca de la gran oferta económica que tendría en la mesa, el uruguayo habló en redes sociales. Allí comentó que en ningún momento expresó su disconformidad con estar en el Lobo y que está contento tras su llegada en junio. En este sentido, Saravia sentenció: “Estoy dispuesto a otorgarle a Gimnasia la prioridad absoluta para que pueda tomar una decisión en cuanto a mi situación contractual, ya sea realizando la compra de mi ficha o modificando el contrato en caso de que opten por mi salida”. Con esta palabra del ex Peñarol, habrá que ver qué pasa en estos días respecto al equipo ruso, si hace nuevos contactos; ya que en la primera oferta al Tripero se le ofrecía un resarcimiento de 200.000 dólares para romper el préstamo y esto fue rechazado, como también que terminarán decidiendo desde Estancia Chica tras este pedido de modificar el contrato o comprar la ficha. Vale aclarar que el préstamo de Saravia es hasta junio, con opción de compra de 900.000 dólares por el 70% y el Albiazul ya depositó 200.000 para traerlo meses atrás. Según pudo averiguar diario Hoy, si Saravia termina dejando al Lobo, su reemplazante podría ser Yonathan Rodríguez: volante central de 30 años, también uruguayo .

El arco, el puesto más seguido por los hinchas

En los últimos días salieron a la luz algunos apellidos para el arco tripero: Facundo Altamirano, Diego Rodríguez y Marcos Ledesma fueron los nombres en carpeta pensando en reforzar un puesto más que sensible, sabiendo que Nelson Insfrán peleará por un lugar en la titularidad y Tomás Durso seguro termine emigrando a otro club. Según pudo averiguar este medio, el destacado sería el capitán y referente de Godoy Cruz. La cuestión a tener en cuenta: pese a su edad, redondeó una gran temporada y su sueldo sería elevado para lo que pretende abonar la CD albiazul.

Con el correr de los días surgió el nombre de un cuarto arquero con experiencia y multicampeón en el fútbol argentino: Marcelo Barovero. Cabe recordar que “Trapito” llegó en el último semestre llegó a Banfield, en donde no pudo sumar minutos y por eso arrastra una importante inactividad. Un dato importante para destacar es que el ex arquero de River estuvo en la carpeta de refuerzos triperos en las semanas donde no se sabía si Tomas Durso iba a renovar o no. Ante la continuidad del juvenil confirmada, la idea de contratar a Barovero quedó de lado.