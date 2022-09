Gimnasia se entrena para defender la punta

Arrancó la recta final de la Liga Profesional 2022, y el equipo dirigido por Néstor Gorosito se ganó el derecho a sentarse en la mesa de los candidatos. En este sentido, Gimnasia continúa entrenándose en Estancia Chica de cara al duelo del próximo domingo ante Newell´s en Rosario. Con algunos regresos, Pipo tendrá varias opciones para conformar el mejor once inicial.

En la jornada de ayer, el entrenador albiazul ordenó trabajos orientados a la parte física, para luego disponer de un bloque táctico ofensivo y después fútbol formal. Según pudo averiguar este medio, Pipo ya empezó a probar alternativas para el partido ante la Lepra.

Pensando en el siguiente compromiso, el conjunto tripero se perfila con dos modificaciones dentro de la alineación respecto de la victoria ante Independiente. Gorosito trabajó con Ramón Sosa, a quien metió en la mitad de la cancha en lugar del juvenil Alexis Steimbach, y con el regreso de Eric Ramírez en reemplazo de Nicolás Contín.

Teniendo en cuenta este panorama, el Lobo formaría con los siguientes nombres: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Matías Melluso; Ramón Sosa, Agustín Cardozo, Brahian Alemán y Benjamín Domínguez; Franco Soldano y Eric Ramírez. El grupo tendrá dos prácticas más por delante.

Pipo sin filtro

Néstor Gorosito no dejó tema por tocar. Se refirió al reclamo del plantel, sus chances de renovar en el cargo y las posibilidades de luchar por ser campeón. “Como entrenador estoy en un intermedio en el que escucho las dos partes. Hablé con Pellegrino el domingo, y él estaba muy dolido, mortificado por lo que había pasado. Fue un momento de calentura en el que arrancó y habló como habló. Me dijo: No voy a ir hasta que no pague. Corresponde que pague y después hablar con todos”, sentenció Pipo.

Por otro lado, el entrenador albiazul se ­refirió a las negociaciones por su renovación –anticipo de diario Hoy–, que finaliza el 31 de diciembre: “Me he encariñado mucho con el club. En este momento todavía hay muchas cosas que tenemos que hablar para definir el futuro. Hay que tener bien claro lo que pide y le conviene a cada parte”.

En diálogo con TyC Sports, Gorosito también se refirió al gran presente del equipo y el sueño de la familia tripera: “Hay un gran compromiso de todos los jugadores con la institución. Veremos hasta dónde nos da el cuero”.