Golearon a Estudiantes pero Domínguez aseguró que no va a renunciar

Después de cuatro meses completos para trabajar y moldear a un equipo que se reforzó con jugadores de jerarquía internacional como Lucas Alario, Piovi, Medina, Castro, Farías y Santiago Núñez, Estudiantes clasificó raspando este viernes a los play off del torneo Apertura de Primera división luego de perder 4 a 0 contra el humilde Argentinos Juniors en La Paternal.

El equipo de Eduardo Domínguez fue doblegado en la parte física y prácticamente que corrió detrás de la pelota que trasladaban de un lado a otro los jugadores del Bichito de La Paternal, quienes junto a los futbolistas de Rosario Central, están resultando la revelación de este 2025.

Tras verse acorralado y en desventaja, el defensor Santiago Núñez cometió un error amateur al pegarle torcido a la pelota en un pase atrás al arquero Mansilla y el delantero de Argentinos Juniors Tomás Molina definió sin titubear ni complicarse.

Lejos de encontrar respuestas en el bando de suplentes para intentar revertir el resultado en el segundo tiempo, el equipo recibió dos goles más, uno de ellos del ex Gimnasia Alan Lescano, lo cual terminó sufriendo una goleada histórica que empuja un poco a Eduardo Domínguez a terminar su ciclo. Pese a esto, y aún con la intención del presidente Sebastián Verón de redimir viejos errores del pasado y contratar a Nelson Vivas por estar alejado del criterio deportivo que adoptó el entrenador, Domínguez salió a cruzar las versiones que indican una posible salida del club y aseguró que “elijo estar en este club para ayudar en el proyecto. Me han venido a buscar, pero prefiero pisar firme en un lugar porque eso cuesta mucho en el fútbol argentino. Los periodistas me quieren ver colgado en una plaza. Los hinchas no piensan eso”, expresó arrogándose la opinión de los socios, que ahora no podrán ver al equipo en los play off, ya que todos los partidos se jugarán en condición de visitante por la posición en la que terminó el Pincha en la fase regular de la Copa.